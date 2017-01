La quantitat d’energia produïda amb carbó es duplica al gener

La demanda elèctrica es va disparar un 7,4% al gener respecte del mateix mes de l’any passat, coincidint amb l’encariment del preu de la llum, segons les dades de Red Eléctrica. Per fer front a aquesta demanda, durant el gener es va disparar l’ús del carbó, que va passar d’aportar el 12,3% de la generació el gener del 2016 al 21,8% el gener del 2017. De fet, ha crescut molt més la generació elèctrica amb carbó que la dels cicles combinats de gas, que va aportar un 8,9% de la producció elèctrica el gener de l’any passat per un 12,3% el gener del 2017.

Segons les dades de Red Eléctrica, la demanda elèctrica al gener ha assolit els 23.052 gigawatts hora (GWh), quan el gener del 2016 van ser 21.519 GWh. Per atendre la demanda, amb la menor producció eòlica i hidràulica, va augmentar l’ús de les tecnologies més cares, sobretot el carbó, i en menor mesura el gas, que marquen el preu del megawatt hora al mercat majorista.

Malgrat que el gas no és la tecnologia que més creix, el ministre d’Energia, Álvaro Nadal, s’ha proposat augmentar l’oferta al Mibgas -el mercat majorista del gas- com a mesura per abaratir el preu de l’electricitat.

Segons les dades de Red Eléctrica, la producció eòlica al gener d’enguany ha sigut de 4.789 GWh, un 14,6% inferior a la del mateix mes de l’any passat. L’augment de la demanda elèctrica i la menor producció eòlica i hidràulica han fet caure la producció de les energies renovables del 46,4% el gener de l’any passat al 32,7% d’aquest any.