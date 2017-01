Els vols de llarg radi del Prat, en mans de Donald Trump

El caràcter imprevisible i el discurs econòmic proteccionista de Donald Trump s’han convertit en un maldecap per a companyies d’arreu del món, especialment després que aquesta setmana el president electe provoqués una desinversió de 1.600 milions de dòlars a Mèxic del fabricant de cotxes Ford amb un sol tuit. Aquesta vegada, però, el republicà té a les seves mans una decisió que podria afectar el futur d’alguns dels vols de llarg radi que estrenarà l’aeroport del Prat l’estiu vinent. Des que el departament de Transport dels Estats Units va atorgar al desembre la llicència definitiva a la low cost Norwegian Air per volar amb la seva filial irlandesa entre Europa i el país nord-americà, les pressions perquè Trump denegui el permís a l’aerolínia escandinava no han parat d’augmentar.

Aquesta filial -Norwegian Air International-és la mateixa empresa amb la qual la companyia operarà els vols intercontinentals a la seva base de Barcelona. Amb tot, la protesta no és un conflicte recent. Fa mesos que un grup d’aerolínies americanes demanen, primer a Obama i ara a Trump, que talli les ales a l’expansió de Norwegian i suspengui la concessió. Els sindicats de pilots del país s’aferren a l’argument de les condicions laborals i acusen la companyia noruega de tenir la seu de la filial a Irlanda per acollir-se a una legislació de treball més laxa. En aquest sentit, asseguren que Norwegian contractarà personal asiàtic per reduir costos, una acusació que la companyia ha negat reiteradament. El que és cert és que hi ha un altre punt important que fa patir el sector: Norwegian té unes tarifes molt més barates per volar entre Europa i els EUA, uns preus contra els quals no poden competir companyies tradicionals com American Airlines o Southwest Airlines, que formen part d’aquesta coalició.

Ara l’ofensiva ha guanyat pes polític. A finals de desembre s’hi va sumar un grup de més de cent congressistes, liderat pel republicà Rick Larsen i format per representants dels dos partits, que demanen a Trump que reverteixi la decisió sobre el permís de Norwegian. Així doncs, companyies i congressistes confien en els missatges proteccionistes que han caracteritzat fins ara la política econòmica del republicà i esperen que respongui a les seves peticions.

A més, la negativa del president electe no només podria afectar els plans de Norwegian, sinó que també amenaça la nova estratègia del hòlding d’aerolínies IAG. La cotitzada espanyola va anunciar al desembre que començarà a operar vols de llarg radi low cost des del Prat. Entre altres destinacions, té els ulls posats en el continent americà. Té, a més, un calendari encara més atapeït, ja que assegura que vol iniciar la venda dels bitllets al mes de febrer per començar a volar aquest estiu.

Tot i així, entre les opcions d’IAG per operar aquests vols hi ha la possibilitat de fer servir els recursos d’alguna de les seves aerolínies en lloc de crear una marca nova. En aquest cas, el grup podria fer servir la llicència amb què ja opera Iberia per volar entre els Estats Units i Europa.

Guerra contra l’automòbil

El president electe encara no s’ha pronunciat sobre el tema, com sí que ho ha fet sobre altres assumptes a través del seu compte de Twitter. La setmana passada Trump va encetar la seva batalla particular contra els fabricants de cotxes americans a través de la xarxa social. El republicà va acusar General Motors de produir un dels seus models a Mèxic, cosa que va provocar que unes hores després la companyia automobilística Ford cancel·lés una inversió de 1.600 milions de dòlars al país veí, on havia de construir una nova planta de producció.