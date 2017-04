La ramaderia es modernitza i s’aprofita del dòlar

Els dies 28, 29, 30 i 31 de març es va celebrar a Saragossa la fira ramadera més important del sud d’Europa. A les fires abans s’hi anava a comprar, ara s’hi va a comentar amb la gent del sector l’actualitat. Una actualitat reflectida en la mateixa fira, on els estands relacionats amb el porcí eren majoria. En segon lloc hi havia els d’avicultura, i en menor nombre els de ruminants. També els nous productes presentats estaven vinculats amb els reptes del sector: molts productes per reduir l’ús d’antibiòtics i també relacionats amb la gestió dels purins.

Pel que fa al sector porcí, aquest any es preveia una reducció en la importació de carn de porc per part de la Xina que finalment no s’ha produït. Aquest sector depèn en gran mesura de l’exportació, i en la meva opinió el creixement seguirà sent gran sempre que el nombre d’animals produïts descendeixi al nord d’Europa. Afegeixo que tot i que hi ha hagut un augment en la importància i el pes de la Xina, el nostre mercat natural per a aquest sector és França.

Pel que fa a l’avicultura, tot apunta que la normalitat retornarà aviat, malgrat els brots de grip aviària detectats en ànecs a Girona -i ho aprofito per deixar clar que aquest brot no afecta els humans-. Tornant al tema, actualment s’estan fent naus de pollastres i de porcs molt més eficients i on es prima el benestar dels animals per sobre de tot. També s’han tirat endavant noves naus de gallines criades a terra, a l’aire lliure i ecològiques. L’avicultura, al contrari del sector porcí, no està tan enfocada a l’exportació, i aquest fet, sumat a la reestructuració a Espanya pel fet que Mercadona ha decidit fer-se la seva pròpia carn de pollastre, ha provocat que els preus ara siguin molt ajustats.

Pel que fa als ruminants, el consum està molt fluix, sobretot el de carn de corder. El preu actualment depèn molt de la importació dels àrabs, que s’exporta en viu a través del port de Tarragona i el de Cartagena (Múrcia).

Als tres sectors esmenats els afavoreix la fortalesa del dòlar, cosa que fa que els nostres productes siguin més atractius. També hi ha molta esperança posada en l’Índia, un país on el consum de carn és mínim i on a mesura que es guanyi renda per càpita s’espera que n’augmenti el consum.

La presència catalana a la fira, tant d’expositors com de visitants, va ser més que important. Catalunya és una potència ramadera tant en nombre d’animals criats com en la transformació cap a productes amb un alt valor afegit. Com a xafardeig, hi vaig sentir dir que un escorxador català volia augmentar capacitat i que una cooperativa catalana molt important havia signat un contracte d’aprovisionament de vedells amb Mercadona.

Tenim sort de tenir en bon estat aquest sector, que, com ja he afirmat en altres ocasions, és el que contracta més gent a les zones rurals. I un missatge per a l’administració: sisplau, no posem portes al camp.