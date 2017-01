Sense receptes contra la sinistralitat

El mercat de treball a Catalunya tanca el 2016 amb algunes llums, com la reducció rècord de l’atur, però també algunes ombres. L’ocupació millora però els accidents laborals han repuntat. Fins a l’octubre es van registrar 63 accidents mortals a Catalunya: una xifra que pràcticament iguala els 69 que hi va haver durant tot el 2015.

Davant d’aquesta tendència, el departament de Treball va anunciar a l’octubre la creació d’una taula de diàleg amb tots els agents socials per tornar a prioritzar un problema que “s’ha descuidat durant la crisi”, segons el mateix departament. A la pràctica, però, la iniciativa ha quedat reduïda al compromís d’incloure la qüestió de la sinistralitat dins del marc estratègic que ja es treballa actualment a la Comissió de Seguretat i Salut, que depèn del Consell de Relacions Laborals, on hi ha representats tots els agents socials: sindicats, patronals, la Inspecció de Treball i el departament.

La Generalitat està especialment preocupada pel tipus d’accidents mortals que es registren: durant la primera meitat de l’any, a Catalunya es van disparar els accidents mortals relacionats amb malalties del cor i vasculars, sobretot per infarts, ictus o vessaments cerebrals. És el que s’anomena accidents no traumàtics. En el primer semestre, Treball va registrar 19 morts d’aquest tipus, una més que en tot el 2015. Tot i que encara no hi ha dades oficials de tancament d’any, si el ritme s’ha mantingut en el segon semestre la xifra podria doblar la de l’any passat.

La xifra d’accidents mortals a la carretera (durant els desplaçaments de feina o en el trajecte feina-casa) és més baixa però també ha repuntat: fins a l’octubre se n’ha registrat un 37% més, segons les dades de l’Observatori de Treball. Govern i sindicats fa temps que adverteixen que l’augment de la mortalitat a la feina està directament relacionat amb el tipus d’ocupació que s’està creant i apunten a la precarietat com un factor clau que altera el bon funcionament de les plantilles.

Lluita contra la sinistralitat

Els sindicats lamenten que no s’hagi creat un ens específic, però alhora no volen perdre l’oportunitat de centrar els esforços. “Hem incorporat amb força la lluita contra la sinistralitat al marc estratègic, aprofitant el moment”, defensa Loly Fernández, responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya, que afegeix: “La taula de diàleg i el marc estratègic ja existien, ara simplement hi ha el compromís que farem alguna cosa més”.

La UGT va més enllà: la responsable d’acció sindical, Núria Gilgado, reclama més inspeccions: “L’administració ha de fer més; més inspeccions i més control sobre empreses que ja han incomplert algun cop”. Fernández també hi insisteix: “Moltes vegades les investigacions són molt simples i acaben deduint simplement que va ser un descuit del treballador”, insisteix Fernández.

Per a CCOO la clau per reduir les xifres de sinistralitat també passa per millorar la transparència entre empreses i administracions. Fernández assegura que la principal dificultat és saber en quines empreses hi ha més accidents “perquè des de fa uns anys les dades són confidencials i sense informació costa molt actuar perquè les empreses tenen tendència a ser opaques amb aquests temes”, al·lega Fernández.

Invasió de competències

Combatre la sinistralitat també tensa les relacions entre Catalunya i Espanya. La Generalitat ha denunciat diverses vegades a la justícia la invasió de competències en aquest camp, fet que, segons diu, li impedeix tenir el control de les polítiques de prevenció de riscos laborals. A finals de desembre, una nova sentència d’un jutjat de primera instància de Madrid va tornar a donar la raó a la conselleria, i ja és la tercera en pocs mesos.

El secretari de Treball, Josep Ginesta, assegura que “la reiterada intromissió competencial del govern espanyol posa entrebancs a la lluita que du a terme la Generalitat en contra de la sinistralitat”. En aquest sentit, els sindicats fan costat al Govern i coincideixen que les polítiques públiques sempre tenen més impacte i millor si es gestionen des del territori.