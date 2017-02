Els registradors demanden la Generalitat

Els registradors de la propietat interposaran una demanda per la via contenciosa administrativa contra la Generalitat perquè asseguren que el Govern ha incomplert la data de finalització del conveni pels seus serveis. Argumenten que el contracte acaba el 30 d’octubre i que el Govern, en canvi, pretén finalitzar-lo al setembre. Això, segons els serveis jurídics del Col·legi de Registradors, “és il·legal”. El degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, va anunciar-ho ahir de manera contundent: “Hem intentat negociar però no hi ha forma de diàleg”. Els registradors mantenen que canviar el sistema provocarà encara més despesa per a les arques públiques. “Cap país sensat prescindeix del talent que ja té, és un dispendi”, ha lamentat Suárez.

La Generalitat manté que han seguit el procediment correcte i que van comunicar la decisió de finalitzar el conveni amb més de nou mesos d’antelació, tal com marca la llei, i dins del tràmit normal. El departament d’Economia assegura que respecta el dret legítim dels registradors de defensar els seus interessos econòmics i remarca que aquest col·lectiu no posa en dubte el final del conveni, sinó una qüestió tècnica, per l’avançament.

Més enllà de les qüestions legals, els registradors també ressalten que el termini de cinc mesos per posar en marxa la Hisenda catalana és inviable, i el canvi del sistema informàtic, una quimera: “El 31 d’agost volen fer el traspàs de tota la informació i això ens sembla de ciència-ficció; no es pot girar el sistema com un mitjó sense que perjudiqui els contribuents”, va assegurar. Aquest col·lectiu considera que “difícilment es podrà evitar un caos”, i recomanen un traspàs d’entre 18 i 24 mesos.

El traspàs d’aquesta activitat forma part de l’objectiu que la Hisenda catalana assumeixi totes les competències que inclou l’Estatut i que fins ara estaven cedides. El Govern vol gestionar la recaptació executiva dels tributs -que fins ara feia l’Estat en exclusiva- i estalviar-se els 25 milions que paga per subrogar aquesta gestió als registradors de la propietat. Les dues parts han negociat el traspàs de treballadors però el degà del Col·legi va apuntar ahir el problema: “Volem saber les condicions laborals, perquè ara estan ben valorats i amb sous per sobre de la mitjana”.