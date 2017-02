Els registradors demanden la Generalitat per incompliment del conveni

260x366 Els registradors demanden a la generalitat per l'incompliment del conveni Els registradors demanden a la generalitat per l'incompliment del conveni

Els registradors de la propietat posaran una demanda contenciosa administrativa contra la Generalitat per haver incomplert la data de finalització del conveni pels seus serveis. El contracte acaba el 30 d'octubre i el Govern, en canvi, pretén finalitzar-lo al setembre; fet que segons els serveis jurídics del Col·legi de Registradors "es il·legal".

El degà del Col·legi de Registradors de Catalunya, Luis Suárez, ha estat contundent: "Ens hem resistit i hem intentat negociar però no hi ha forma de diàleg". Els registradors no entenen perquè no poden seguir fent ells la feina i, segons ha dit Suárez, això implicarà un augment de la despesa. "Cap país sensat prescindeix del talent que ja té, es un dispendi", ha lamentat el degà dels registradors.

Aquest col·lectiu també assegura que el termini de cinc mesos que s'ha marcat el Govern per posar en marxa el nou sistema de l'Agència Tributària Catalana és inviable. Per Suárez, el canvi del sistema informàtic també és una quimera: "El 31 d'agost volen fer el traspàs de tota la informació i això ens sembla de ciència ficció, no es pot donar la volta al sistema com un mitjó sense que perjudiqui els contribuents", assegura.

Els registradors consideren que si el canvi es fa d'aquesta manera, "difícilment es podrà evitar un caos i implicaria la pèrdua de molts diners a les arques públiques". Per fer-ho bé, consideren que el termini correcte seria entre 18 i 24 mesos, per la complexitat del sistema.

Tot i que ara mateix els llocs de treball dels registradors estan a l'aire, aquest matí el degà del Col·legi ha assegurat que el col·lectiu estaria "disposat a assumir les funcions en un futur si els ho demanen". El problema, per Suárez, són les condicions: "És molt més difícil arreglar una cosa que ja s'ha trencat", lamenta.

Catalunya no és l'única comunitat que afronta un canvi d'aquest tipus en la recaptació executiva. Altres comunitats, com Múrcia i les Canàries també ho han fet. Els degà dels registradors, però, ha fet matisos: "El futur de Catalunya no hauria de ser assemblar-se a Múrcia, amb tots els respectes", ha dit Suárez.

Actualment els registradors de la propietat de Catalunya gestionen un milió de d'expedients cada any.

