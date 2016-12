Itàlia haurà de rescatar la Monte dei Paschi de Siena

La italiana Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha anunciat aquest dijous el seu fracàs en l'ampliació de capital de 5.000 milions d'euros inclosa en els seus plans de sanejament i espera ara l'ajuda del govern italià, que ja n'ha preparat una partida per evitar la caiguda de l'entitat. La notícia confirma el que era ja un secret a veus: que el seu intent de recapitalitzar-se en el mercat no ha arribat a bon port en no trobar grans inversors, tot i el suposat interès inicial en l'operació del fons sobirà de Qatar.

L'augment de capital és un dels pilars del programa per sanejar la que està considerada com l'entitat bancària més antiga del món, que ha de cedir les 27.000 milions d'euros en crèdits morosos que acumula. El banc havia aconseguit captar 2.447.000 en sengles ofertes de bescanvi de deute subordinat per accions, dirigides als accionistes institucionals i a 40.000 petits estalviadors, que van respondre per damunt de les expectatives. Però de poc ha servit aquest èxit, de forma que el banc toscà ha avançat que aquests bons seran retornats als seus propietaris en els termes indicats en l'oferta.

El fracàs de l'ampliació de capital obre la porta a la intervenció del govern, que ha rebut del Parlament el permís d'endeutar-se per tal de crear un fons de 20.000 milions destinat a ajudar les entitats en dificultats que així ho requereixin. Es desconeix de moment quina serà la quantitat destinada a MPS, ja que la suma també podria anar dirigida a altres entitats de menor envergadura però també amb problemes de liquiditat, com Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza o Carige.