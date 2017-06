La ressaca de la compra del Popular en mans del Santander

El Santander no preveu acomiadaments

El conseller delegat del Santander, José María Álvarez, va voler tranquil·litzar ahir els treballadors del Popular assegurant-los que mantindran la feina i que no hi haurà tancaments d’oficines. Les seves paraules arriben després que es conegués que el cost de la reestructuració (que acostuma a incloure els acomiadaments) pujarà a 1.300 milions. Fonts dels treballadors temien una retallada de la meitat dels 11.900 empleats del banc comprat pel Santander.

El BBVA nega que fes cap oferta

El BBVA no va arribar a presentar cap oferta per Banco Popular en cap moment del procés de venda, “ni en la recta final ni fa només uns mesos” perquè l’operació no els encaixava des del punt de vista estratègic. Així ho van explicar a Efe fonts del segon banc espanyol. Aquesta versió contrasta amb la que van esgrimir els accionistes del Popular afectats per l’operació, que asseguren que el BBVA va oferir 1,36 euros per acció la setmana passada.

Patacada borsària de Liberbank

L’impacte generat per la sobtada resolució i venda del Popular va tenir ahir una rèplica en la cotització borsària de Liberbank, un dels bancs mitjans espanyols. L’entitat es va deixar un 13% del valor en borsa en un sol dia pels dubtes sobre la seva solvència. El banc va guanyar 129 milions l’any passat però, com passa a totes les entitats petites i mitjanes, pateix a causa de l’exigent marc regulador i per qüestions com les clàusules terra.