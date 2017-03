La revetlla de Josep Oliu

“No tenim res a explicar”. “Crec que l’acte no paga la pena”. “És molt avorrit el que els hem d’explicar”. En aquests termes iniciava ahir Josep Oliu el seu tradicional dinar previ a la junta general d’accionistes del Banc Sabadell. Però, en un saló del Círculo Ecuestre amb un total de 54 coberts a taula, Oliu no va fer bones les seves pròpies previsions i, un cop més, la seva loquacitat va derrotar el tedi.

Potser no va ser culpa del financer català que li plantegessin en termes molt directes una qüestió sobre l’hipotètic interès del Santander per l’entitat que presideix:

-¿Sent al clatell l’alè del Santander?

Oliu s’ho va pensar per un instant abans de respondre: “Fa 10 anys que no sento l’alè de ningú. [Rialles] No l’he sentit, què vol que li digui”.

Va ser el moment més hilarant d’una compareixença davant els mitjans en què es va parlar dels principals problemes de la banca i del Sabadell, començant per la rendibilitat. L’executiu va admetre que segueix sent el gran dèficit del sector; actualment la del Sabadell no arriba al 7%, quan el seu objectiu és del 10%. “Aquest any no hi arribarem”, es va resignar.

Malgrat això, Oliu no preveu operacions com la que van protagonitzar el 2015 al Regne Unit amb TSB. Contradient l’opinió més estesa en cercles financers, va afirmar que l’escenari actual de l’entitat no és de fer noves adquisicions: “No hi ha operacions en perspectiva, estem en mode conservador”.

Oliu no es va mostrar preocupat per aquest enfocament tranquil del negoci ni tan sols quan li van recordar la recent sortida d’alguns dels seus principals accionistes, com Isak Andic i Jaime Gilinski. Oliu va destacar que les accions del banc han pujat un 30% fins ara aquest any, i va restar dramatisme a la sortida del suposat nucli dur d’accionistes. “El nucli dur és una llegenda. La nostra estructura accionarial va sent la d’un banc gran”, va fer.

Però el moment més típicament oliuenc del dinar va arribar quan li van fer una pregunta espinosa referida al nombre d’hipoteques amb clàusula terra que el banc ha hagut de retirar en compliment de les sentències europees. “Hòstia, no ho sé. Clàusules terra? Moltes, o què?”, va preguntar, adreçant-se als directius del banc presents a la sala.

L’escena va permetre reviure les mirades de pànic en l’equip de comunicació del banc, acostumat a les sortides de to del president. Mentre diversos directius donaven explicacions, el conseller delegat del banc, Jaume Guardiola, contemplava amb infinita resignació el que el periodista que tenia a la seva dreta anotava a la llibreta. La conclusió de tot plegat va ser contundent: els bancs ja estan repercutint en els clients els costos judicials derivats de la seva mala praxi i això s’ha notat en un encariment en les hipoteques d’entre 25 i 60 punts bàsics en les comissions i de fins a 40 punts bàsics en el preu que s’imposa.

Suport a Rajoy

Oliu va ser interpel·lat sobre el pla d’inversions en infraestructures anunciat per Rajoy i no va dissimular la seva satisfacció: “Crec que és un anunci molt positiu. Diuen que fa cinc anys ja es va dir això, però potser aleshores no hi havia diners a la caixa i ara potser sí que n’hi ha”. El banquer va celebrar que “ha arribat el moment que els catalans sàpiguen que el govern de Madrid és conscient dels problemes d’infraestructures que hi ha a Catalunya”. Malgrat això, va recordar que “no n’hi ha prou amb els gestos” i que cal portar-los a terme. Seguint amb la qüestió, Oliu va evitar entrar en la indignació de certs sectors del País Valencià amb l’anunci de Rajoy: “Sempre hi ha algú que s’ha de sacrificar”, va replicar amb filosofia.

Va ser l’epíleg d’un acte en què Oliu va demostrar que és biològicament incapaç d’avorrir un auditori i en què, parlant del Brexit, va deixar una nova frase per al record: “Els catalans, el 23 [de juny], que és el dia del Brexit, fem una revetlla”.