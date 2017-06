S’acaba el 'roaming': guia pràctica amb tot el que has de saber

Si marxes de vacances a Europa aquest estiu, podràs utilitzar el mòbil sense endur-te cap sorpresa amb la factura. A partir de demà les companyies telefòniques europees ja no podran cobrar roaming, el sobrecost de l’ús del mòbil a l’estranger. Fer trucades, enviar missatges i navegar per internet amb el mòbil des d’un altre país europeu no costarà més diners que fer-ho des de Catalunya. Però atenció perquè hi ha algunes limitacions que convé saber.

¿Quin cost tindrà a partir d’ara l’ús del mòbil a la UE?

Les trucades, sms i navegació per internet seran facturades al mateix preu que si el client es trobés al seu país de residència, segons les tarifes de la seva companyia. Per exemple, si un català que està de viatge a França o a Alemanya truca a la seva família, a Catalunya, la trucada costarà el mateix que si es fes des de Barcelona. Rebre trucades, que fins ara costava diners, serà gratuït.

¿Què passa si tinc un paquet mensual?

Els clients que tinguin contractats paquets mensuals de trucades, sms o navegació per internet, quan es trobin a un altre país europeu, la seva companyia els descomptarà el consum del paquet contractat. Si s’esgoten els minunts, els sms o els gigabytes del paquet, s’haurà de pagar una tarifa més elevada. La UE, però, ha fixat uns màxims molt per sota dels preus que les companyies cobraven pel roaming: 3,2 cèntims per minut, 1 cèntim per sms i 7,7 euros per giga (el preu màxim per giga anirà disminuïnt progressivament fins els 2,5 euros el 2022).

¿Què he de fer per beneficar-me de la mesura?

El client no ha de fer res. Són les companyies les que han d’aplicar automàticament les noves tarifes a partir de demà. Això sí, si es vol continuar navegant per internet, no s’hauran de desactivar les dades del mòbil quan es viatgi a un altre país europeu.

¿A quins països s’aplica la fi del roaming?

La supressió del sobrecost de la itinerància afecta tots els països de la UE i també els que pertanyen a l’Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Noruega i Liechtenstein. Atenció, però, perquè a Andorra sí que hi haurà roaming. També a d’altres països que no formen part de la UE ni de l’Espai Econòmic Europeu, com Suïssa i El Vaticà. D’entrada, la fi de roaming també s’aplicarà al Regne Unit, però és una incògnita saber què passarà quan es produeixi el Brexit.

¿Puc utilitzar a Catalunya la targeta SIM d’una companyia d’un altre país amb tarifes més barates?

De forma habitual, no. La supressió del roaming no és il·limitada i la normativa autoritza les companyies telefòniques a vigilar possibles “abusos”. La idea és que cada persona utilitzi targetes del seu país de residència i es beneficiï de la desaparició del roaming només quan viatgi per feina, per visites familiars o per fer vacances. Les companyies podran facturar a preus normals d’itinerància (sempre amb el màxim fixat per la UE) si detecten un client que no fa un “ús raonable” del mòbil a l’estranger.

¿Què es considera un abús?

El principi general és que l’usuari no pot utilitzar el mòbil a l’estranger més del que l’utilitza al seu país d’origen. En termes pràctics, s’ha fixat els 4 mesos com a temps màxim. Si l’operadora detecta que un client passa més de 4 mesos a un altre país europeu, li pot demanar que justifiqui la seva situació. I si no entra en cap de les excepcions previstes, se li passarà a cobrar els preus normals d’itinerància. En qualsvol cas, li haurà de notificar al client per escrit i aquest pot recórrer a un tribunal d’arbitratge.

¿Què passa si sóc un Erasmus o un expatriat?

Entre les excepcions previstes hi ha els casos d’estudiants Erasmus o de treballadors desplaçats. En aquest cas, els clients hauran de demostrar la seva vinculació al país d’origen de la seva targeta SIM. També es farà una excepció en el cas de treballadors que creuin cada dia la frontera per anar a treballar al país veí.

¿Què hi guanyen les companyies?

Les operadores han suprimit el roaming obligades per la normativa comunitària i no pas per voluntat pròpia. Es preveu que a curt termini els provoqui pèrdues, però Brussel·les assegura que a la llarga, l’ús del mòbil a l’estranger es mutliplicarà perquè els clients ja no apagaran el mòbil quan viatgin i s’acostumaran a utilitzar-lo com a casa seva. Associacions d’usuaris han advertit de maniobres de les companyies per compensar l’impacte negatiu de la supressió del roaming, com ara la possible pujada de les tarifes ‘nacionals’. La Comissió Europea afirma que vigilarà els moviments de les operadoes perquè no es produeixun augments exagerats de preus.