El salari mínim a Espanya és menys de la meitat que un salari mig

Espanya està al podi dels països europeus amb un salari mínim més baix en comparació amb el sou mitjà. De fet els 707 euros de sou mínim (multiplicat per 14 pagues) equival al 45% dels salaris mitjans del país (que ronda els 23.000 euros anuals), és a dir menys de la meitat que el salari més comú, segons les dades que ha fet públiques avui l'Eurostat.

Aquests nivells de remuneracions mínimes contradiuen les recomanacions de la Carta Social europea que recomana que el mínim que perceben els treballadors hauria de ser el 60%. Només Estònia i la República Txeca superen Espanya en aquesta desigualtat, mentre que Eslovàquia, que l'any passat ocupava el tercer lloc del rànquing ha superat Espanya anivellant el seu salari mínim fins al 46%. Queden fora dels càlculs Suècia i Croàcia que no han facilitat les seves dades.

Tot i això, segons l'oficina comunitària, el salari mínim a Espanya ha augmentat un 18% des del 2008, i ha passat dels 700 euros mensuals als 826 aquest 2017, si ho dividim en 12 pagues, tal com ho calcula l'Eurostat.

En xifres absolutes, és el vuitè més alt d'entre els 22 països de la Unió Europea que tenen salari mínim. Però baixa fins el catorzè lloc del rànquing si es té en compte l'augment percentual respecte els seus socis europeus.

El país amb un salari mitjà més alt d'Europa és Luxemburg, que arriba als 1.999 euros, per davant d'Irlanda amb 1.563 euros i els Països Baixos amb 1.552 euros. A la cua, en xifres absolutes, hi ha Bulgària, que només paga 235 euros. Tot i així aquest país ha doblat el salari mínim els últims 9 anys i ara ja representa el 57% del salari mitjà del país, en línia amb les recomanacions europees.

Front comú per apujar els salaris Els càlculs de l'Eurostat, per a Espanya, també queden per sota de les recomanacions de la resta d'organismes internacionals. Aquesta tardor passada, tant el Banc Central Europeu com el Fons Monetari Internacional van alertar dels riscos que podia suposar per al creixement econòmic mantenir la contenció salarial. Draghi va ser el més contundent: "Ha arribat el moment que els salaris pugin a Europa; fa massa temps que els sous pugen per sota de la productivitat", va dir el president del BCE davant el Parlament Europeu.



A Catalunya, la Generalitat ha fet propostes, en la mateixa línia que els sindicats, per arribar a un acord en el salari mínim que permeti -almenys- augmentar-lo fins als 1.000 euros mensuals i anivellar-lo, per tant, amb les recomanacions europees. Aquest objectiu, però, s'hauria de tancar mitjançant acords entre empresa i treballadors perquè les capacitats legislatives per fixar el salari mínim vénen marcades de Madrid.