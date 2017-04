Els salaris a les grans superfícies pujaran com a mínim un 2,25% aquest any

Els sous a les grans superfícies -com El Corte Inglés, Ikea o Carrefour- pujaran com a mínim un 2,25% aquest any. Segons els sindicats, l'acord amb la patronal per aquest conveni sectorial també inclou que els tres següents exercicis els salaris creixin un mínim garantit del 0,75%. Els representants dels treballadors asseguren que aquesta és la part baixa del pacte, ja que l'increment per al 2017 podria arribar fins al 2,5% i la garantida per als tres exercicis següents a l'1%.

D'aquesta manera el sector posa punt final a quatre anys de salaris congelats en les companyies agrupades a la patronal de la gran distribució, l'Anged, que donen feina a gairebé 250.000 treballadors. El conveni actual establia una pujada dels salaris en cas que l'ICM, l'Índex del Comerç Minorista -que mesura l'evolució de les vendes- retornés a nivells "precrisi", fet que no va succeir i, per tant, va comportar a la congelació salarial automàtica.

Ara, la patronal Anged, que de partida oferia una pujada de l'1,5% per 2017, ha acceptat incrementar els salaris per a tots els treballadors el 2,25%, segons els sindicats, que esperen que el conveni se signi el pròxim 27 d'abril.

Sistema salarial mixt: el sou pujarà de manera directa, gràcies als acords, i també en funció de les vendes

Per als anys 2018, 2019 i 2020 l'oferta és d'un increment del 0,75% garantit anual. A més, si l'ICM augmenta més de 5 punts respecte a la mitjana dels dos anys anteriors, s'aplicarien pujades addicionals que oscil·laran entre el 0,25 i el 2,5%. Com a concepte únic i afegit a aquest sistema salarial "mixt" -part pujada directa i part pujada lligada l'evolució de les vendes o productivitat- es suma una nova retribució variable no consolidable d'entre el 0,20 i el 2% a partir d'un increment del 0,50% de l'ICM.

Addicionalment, segons els sindicats l'acord també inclou una reducció de les hores treballades, fins a les 1.770 hores anuals a partir de 2018, el que equival a un increment del sou del 1,56% (ja que es cobra el mateix per menys hores) per als 140.000 treballadors a temps parcial que hi ha al sector.També es reduiran el nombre de diumenges i festius treballats.

Els sindicats qualifiquen aquests canvis com a "grans avenços" i asseguren que la negociació és, ara mateix, "una referència única al mercat laboral". Per al sindicat majoritari Fetico, els avenços aconseguits ahir, després de 13 hores de negociació, "són molt importants" i s'acosten a la signatura d'un acord del que sortirà el millor conveni de la història per al sector i que serà "referència" a Espanya .