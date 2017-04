El president d'Abertis veu poc viable el sistema de vinyeta que proposa el Govern per substituir l'actual model de peatges

El president d'Abertis, Salvador Alemany, considera que l' allargament de les concessions de les autopistes és "inassumible des d'un punt de vista social" i per això aposta per un "nou model harmònic" que solucioni el greuge territorial.

Però quin ha de ser aquest model? Preguntat, en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', per la proposta que està estudiant el Govern, que passaria per la implantació d'un sistema de vinyeta en què els usuaris pagarien una taxa anual per l'ús de les autopistes, Alemany ha mostrat una certa reticència: "No dic que el sistema de vinyeta no sigui possible, però primer s'han de solucionar problemes d'inversió actuals", ha subratllat Alemany.

En aquesta línia, el president d'Abertis ha subratllat que el nou sistema "hauria de permetre portar diners de futur [de grans inversors] a present" per superar els dèficits de manteniment acumulats de la xarxa, a més de completar-la amb els trams que s'han d'acabar. Alhora, ha admès que el nou sistema s'adoptarà d'acord amb la prioritat política" de l'administració que ho hagi d'afrontar, i ha dit que Abertis donarà el seu "parer" però "acabarem donant suport a les administracions". També ha explicat que, d'entrada, ell veu més viable un model de pagament per distància recorreguda, en la línia de l'Eurovinyeta.

Sigui com sigui, el president d'Abertis ha admès que l'actual model genera tensions territorials. "El problema del peatge a Espanya és que no té legitimitat pel greuge comparatiu". Tanmateix, ha advertit que "les autopistes en cap cas són gratuïtes". "O les paga el contribuent o qui les utilitza", ha subratllat Alemany, alhora que ha assenyalat que "si ho volem sufragar a través dels impostos s'haurà de preveure una partida gran als pressupostos que d'algun lloc haurà de sortir".