El govern cedeix i s'asseurà amb sindicats i patronals de l'estiba per garantir la convalidació del decret

Al govern espanyol se li ha complicat l'aprovació definitiva de la reforma de l'estiba. Davant la negativa dels diferents partits de l'oposició, inclòs el PSOE, a votar aquest dijous a favor de la convalidació del decret llei aprovat fa unes setmanes, el govern espanyol ha hagut de cedir a les peticions de sindicats i patronals que reclamaven que l'executiu s'assegui a la taula de negociacions. Per això, el govern assegura que garantirà el 100% de la feina per als treballadors i que serà el ministeri d'Ocupació i Seguretat Social qui aporti ajudes "de caràcter extraordinari" per als treballadors, com podrien ser prejubilacions.

Tal com ha explicat aquest matí el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, tant Foment com el ministeri d' Ocupació i Seguretat Social han acordat asseure's en una reunió convocada aquesta tarda entre sindicats i patronals i presentar-los les noves concessions per garantir que compleixen amb les condicions que posen PSOE i Ciutadans que s'assoleixi l'acord entre les parts.

L'estiba, un problema de dos segles

En aquest sentit, De la Serna ha avançat que es crearà una comissió de seguiment que garanteixi la continuïtat del 100% dels llocs de treball. A més, el govern a través del ministeri d'Ocupació concedirà les ajudes econòmiques necessàries a plans com podrien ser prejubilacions per als possibles acomiadaments. Si el decret no passa el procés de convalidació parlamentària seria la primera vegada en un govern del Partit Popular i la tercera en la democràcia que succeeix.