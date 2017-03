Les vendes de cava s'encallen als 245 milions d'ampolles el 2016

El sector del cava va vendre 245 milions d'ampolles el 2016, una xifra que representa un lleuger augment, del 0,4%, respecte l'any anterior, segons les dades que ha fet públiques aquest dimarts al matí el Consell Regulador del Cava. El sector va facturar 1.079 milions d'euros l'any passat, un 2,3% més, però va tornar a perdre pes al mercat europeu. L'any anterior, el 2015, les vendes ja havien arribat als 244 milions d'ampolles, una xifra que es va traduir en una facturació de 1.020 milions d'euros.

La baixada més forta de vendes es va produir a Alemanya, que fins ara era el principal mercat per a les exportacions del sector cavista: el 2016 les vendes en aquest país van caure més d'un 30%. Per al president de la DO cava, Pedro Bonet, el motiu de la davallada és la pujada de preus que ha fet un dels cellers exportadors més important, tot i que no ha concretat quin. Malgrat això, Bonet no ho veu malament: "El mercat alemany és molt rígid i sensible als preus, però a mi em sembla bé que es pugi una mica el preu encara que es perdi volum de vendes, és l'única manera d'anar millorant", ha explicat Bonet.

De fet, l'augment de preus és un dels objectius del sector i, alhora, el principal escull per les vendes: fa dos anys el sector ja va patir un revés en les exportacions a Europa després d'augmentar preus.

Tot i això,el Consell Regulador del Cava ha destacat la continuada millora de l'exportació gràcies a la bona evolució dels països tercers com Estats Units i el Japó (+10%), que amb un creixement de quatre milions d'ampolles, ha aconseguit compensar la caiguda del mercat europeu (dos milions d'ampolles menys) i del mercat interior que, a diferència del 2015, l'any passat també va caure (amb 700.000 ampolles menys).

El president de la DO Cava, Pedro Bonet Ferrer, ha insistit que el sector es manté "com a líder mundial de vins espumosos i el més exportable" i ha remarcat que "el 2016 va ser un any intens en tots els fronts però satisfactori pel resultat".

Bèlgica, el país europeu que més cava consumeix

Per països, el rànquing de consumidors ha canviat aquest 2016. Bèlgica s'ha situat al capdavant, superant el mercat alemany o el Regne Unit, que també ha baixat un 3,8% en les vendes. La resta de països, però, compensen aquesta baixada. Bonet ha destacat el cas " paradigmàtic" de França, on les exportacions han augmentat un 20%, "més del doble del que Espanya importa en xampany", ha explicat.

El Consell Regulador del cava, però, no vol posar l'accent en aquests resultats puntuals: "L'any a any no dona una perspectiva prou àmplia del que és el sector, és molt interessant veure l'evolució d'aquests últims 10 anys", ha matisat Bonet. En l'última dècada, entre el 2007 i el 2016, el cava ha crescut en 20 milions d'ampolles i ha consolidat la seva presència en 130 països. "És un 9% més, mentre que el xampany ha tingut un decreixement del 9% amb 32 milions d'ampolles menys", ha matisat Bonet.

"El sector aguanta i és gràcies a l'estructura familiar del sector; és la que li dona fortalesa i gairebé sempre es persegueix la perennitat amb les successions", ha assegurat el president del sector dels cavistes. Bonet també ha destacat l'evolució del cava 'premium', que ha avançat un 11,6% en la distribució amb 29,5 milions d'ampolles: de fet aquest segell és el que més es vol potenciar, fins a arribar al 20% de la distribució els pròxims anys. Pel que fa al cava ecològic, del qual fins ara no se'n tenien dades, el Consell Regulador ha explicat que el 2016 es van vendre quatre milions d'ampolles d'aquest tipus.

La guerra oberta amb Extremadura

Actualment el sector compta amb 235 empreses i el 62% d'aquestes ja tenen presència internacional. Per Bonet, la polèmica per l'autorització de producció de cava a fóra de Catalunya, concretament a Extremadura, "ha tingut més repercussió i soroll mediàtic que no pas sobre la producció". Abans la producció de cava a l'exterior representava entre un 3,8% i 3,9% del volum i ara arriba al 4%, segons les dades del Consell Regulador.

Entre els reptes de futur, el sector s'ha proposat consolidar les xifres i apropar el cava als joves, demostrant que aquest producte "és més que un vi de celebració", i que és "un vi gastronòmic i perquè no, un bon ' mixer' pels joves", ha conclòs Bonet.