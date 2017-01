Silicon Valley s'enfronta a Trump pel veto a refugiats i immigrants

El veto del president dels Estats Units, Donald Trump, als ciutadans de set països de majoria musulmana també s'ha guanyat l'oposició d'algunes de les empreses més destacades de Silicon Valley. El conseller delegat de la plataforma de lloguer turístic entre particulars Airbnb, Brian Chesky, va anunciar ahir a través del seu compte de Twitter que l'empresa oferirà allotjament gratuït als afectats pel decret de Trump.

L'emprenedor va rebutjar la mesura del republicà i va afirmar que no permetre l'entrada de "refugiats als Estats Units no està bé, i hem d'estar al costat dels afectats". Així doncs, l'empresa ha creat una plataforma perquè els usuaris puguin oferir les seves cases a les persones que han quedat atrapades lluny de casa seva pel veto de Trump.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing — Brian Chesky (@bchesky) 29 de enero de 2017

Segons l'agència Reuters, altres gegants tecnològics com Apple, Google o Microsoft han ofert ajuda legal als seus treballadors afectats per la mesura a través de cartes als empleats. Twitter també va mostrar el seu desacord a través d'un missatge a la xarxa social, on recordava que l'empresa "ha estat construïda per immigrants de totes les religions" i recordava que farà costat als afectats pel veto del president republicà.

El conseller delegat de la plataforma de transport Uber, Travis Kalanick, també va afirmar a través d'un post a Facebook que el veto migratori era "incorrecte i injust" i va dir que la seva empresa crearia un fons de 3 milions de dòlars per ajudar als conductors que puguin tenir problemes per culpa del decret.

No obstant, Kalanick ha estat criticat a les xarxes socials, juntament amb el fundador del fabricant de cotxes elèctrics Tesla, Elon Musk, per formar part del grup assessor de Trump en matèria econòmica. Musk també va criticar la mesura a través del seu compte personal a Twitter i va afirmar que aquesta no era la solució adequada per fer front als problemes dels Estats Units.

The blanket entry ban on citizens from certain primarily Muslim countries is not the best way to address the country’s challenges — Elon Musk (@elonmusk) 29 de enero de 2017

La protesta del món corporatiu contra el veto de Trump, però, no només s'ha fet sentir entre les companyies tecnològiques. El conseller delegat de la cadena de cafeteries Starbucks, Howard Schultz, va anunciar ahir un pla per contractar 10.000 refugiats als seus establiments durant els propers cinc anys a 75 mercats.

La companyia va comunicar als seus treballadors a través d'una carta que faria tot el possible per ajudar-los si es havien quedat afectats per la decisió executiva del republicà. Segons Schultz, la mesura es centrarà en primer lloc en el personal que treballa com a intèrpret per a l'exèrcit americà en alguns dels set països als quals Trump ha vetat l'entrada als Estats Units.