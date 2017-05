Els ingressos de les 'telecos' es disparen un 8% gràcies als paquets combinats

El sector de les telecomunicacions va revifant, però els seus ingressos queden lluny dels que van arribar a tenir fa 10 anys. Segons les dades donades a conèixer aquest dilluns per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), les 'telecos' van ingressar 32.503 milions d'euros el 2016, un 7,8% més que l'any anterior però lluny dels 43.800 milions que havien arribat a facturar ara fa 10 anys. Els ingressos van venir principalment del sector majorista, és a dir, del lloguer d'infraestructures o serveis a altres empreses minoristes en comptes de la venda directa a l'usuari. En aquest últim cas, una de les úniques maneres de guanyar usuaris per a companyies com Telefónica, Vodafone o Orange van ser els serveis empaquetats (per exemple el conegut Movistar Fusión).

D'aquesta manera el sector de les telecomunicacions va ingressar menys diners el 2016 que el 2015 en serveis de venda directa a l'usuari, és a dir, serveis minoristes. Concretament van ser 24.640 milions d'euros, lleugerament per sota dels 24.655 del 2015. Per contra, el que sí que va créixer amb molta força van ser els serveis majoristes. És a dir, que les 'telecos' estan aconseguint facturar més a través del lloguer de les seves infraestructures o els seus serveis a altres empreses que a través de la venda de línies de telèfon o connexió ADLS als usuaris directes. En aquest cas, els ingressos provinents d'aquesta partida van créixer un 43%, dels 5.493 milions d'euros del 2015 als 7.863 milions d'euros del 2016.

Es disparen els empaquetaments

En el servei minorista que, malgrat retrocedir, continua sent la principal font d'ingressos del sector, va augmentar principalment la facturació a través dels serveis de banda ampla fixa i els audiovisuals, que es van vendre principalment empaquetats. En aquest cas destaca l'augment d'usuaris de paquets quíntuples i quàdruples (tele, mòbil, banda ampla, etc.), que va arribar als 11 milions d'abonats, 1,3 milions més que fa un any. A més, el principal augment se'l van endur els quíntuples, que van arribar als 4,8 milions d'usuaris, 1,2 milions més que el 2015.

La trampa de la televisió de pagamentAquest efecte és el que també provoca que s'hagin disparats els abonats a la televisió de pagament, que superen els 6 milions per primera vegada a la història. Val a dir, però, que malgrat aquesta xifra rècord els ingressos per aquest concepte cauen respecte del 2016, perquè el preu final es redueix molt en venir empaquetat amb altres serveis.

En aquest sentit, els serveis de banda ampla fixa van augmentar un 10%, el mateix que els audiovisuals, fins a arribar a facturar 1.155 milions d'euros. El descens d'ingressos va venir principalment donat per la caiguda als serveis de veu fix (-11,7%) i mòbil (-7,7%).

Per empreses, Movistar representa el 42,2% del total de la facturació i Vodafone el 18,8%, amb uns ingressos similars als de l'any anterior. Orange, en canvi, va incrementar la facturació procedent dels usuaris finals i va augmentar la quota fins al 17%. Així, deixen a MásMóvil (que integra Yoigo, Pepephone i Xtra Telecom) amb un 4% del mercat. Per contra, continua augmentant el volum de línies mòbil que es connecten a internet, fins als 14,4 milions i de les quals 39,7 milions eren línies de veu i dades.