Tesla també vendrà furgonetes i camions elèctrics

El fundador del fabricant de cotxes elèctrics Tesla, Elon Musk, va anunciar ahir a través del seu compte de Twitter que la companyia llançarà un model de camió elèctric el proper mes de setembre. El primer directiu de l'empresa californiana va destacar que el seu equip ha fet "una feina fantàstica" i que el nou vehicle anirà més enllà del que ha fet la firma fins ara.

Aquest seria el quart model de la marca, que també començarà a comercialitzar el Model 3, que espera convertir-se en el "primer elèctric de masses". A banda del camió elèctric, el fundador també va avançar que Tesla llençarà un model de 'pick-up', un tipus de furgoneta amb una zona de càrrega descoberta a la part posterior, d'aquí a uns dos anys. A aquest vehicle s'hi sumarà una nova edició del seu primer model, el Roadster, en forma de cotxe esportiu descapotable.

Tesla Semi truck unveil set for September. Team has done an amazing job. Seriously next level.