El preu de la llum torna a tocar màxims aquest dilluns

El preu de l'electricitat recuperarà avui els nivells de la setmana passada, després d'un cap de setmana de lleugera contenció per la menor demanda, segons dades recollides per Europa Press a partir de l'operador del mercat ibèric, Omie.

En concret, el preu avui és de 83,85 euros per megawatt hora (MWh), fet que suposa la tercera referència més elevada des de començament d'any, només superada pels 85,79 euros de dijous i els 88 euros de divendres. Aquests preus són, al seu torn, els més elevats des del mes de desembre de 2013, quan les pujades al mercat majorista va portar al Govern a suspendre l'anterior sistema de subhasta elèctrica (Cesur) i substituir-lo per l'actual, en què el preu regulat deixa de consistir en una referència trimestral i queda vinculat al preu de cada hora al mercat.

On van els diners del rebut de la llum?Durant dissabte i diumenge, els preus s'han moderat lleugerament, si bé s'han situat també en els nivells més elevats per a un cap de setmana des del mes de desembre de 2013. La demanda prevista per avui puja a 633 gigawatts hora (GWh), per sobre dels nivells del cap de setmana, tot i que per sota dels 650 GWh de dimecres de la setmana passada.

L'hora més cara serà a les nou del vespre, quan el mercat majorista, també conegut com a 'pool', assolirà un preu de 97,67 euros per MWh. A part de la major demanda, sobre el preu final incideixen altres aspectes com el baix nivell de recurs hidràulic i l'elevat preu del carbó i del gas, així com la major exportació a França per la indisponibilitat d'algunes dels seus centrals nuclears.

El 'pool' funciona de manera que les tecnologies entren per ordre de cost i l'última d'elles a participar, la més cara, marca el preu per al conjunt. La hidràulica, a l'actual escenari d'escassetat, està marcant el preu en bona part de les hores. Els preus horaris s'apliquen als consumidors domèstics que disposin de comptadors 'intel·ligents' i tarifació per hores, entre els quals figuren els usuaris que tenen contractat el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) i disposen d'aquests aparells.

El preu majorista de l'electricitat té un pes pròxim al 35% sobre el rebut final, mentre que al voltant del 40% correspon als peatges i prop del 25% restant, a l'IVA i a l'Impost d'Electricitat.

El Govern espanyol ha congelat per a 2017 els peatges i càrrecs elèctrics amb els quals els consumidors sufraguen els costos regulats. Per part seva, els preus diaris del mercat majorista es fixen amb un dia d'antelació, al voltant del migdia.