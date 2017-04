El tràfic de mercaderies al port de Barcelona es dispara un 25% el primer trimestre

El tràfic de mercaderies al port de Barcelona ha augmentat un 25,3% el primer trimestre de l'any, fins als 13,8 milions de tones, unes xifres que només s'han superat un trimestre en tota la història del port, en concret el segons trimestre del 2008, segons ha informat aquest dimarts l' Autoritat Portuària (APB).

A més, la millora s'ha produït en tots els segments d'activitat. Així, el port s'ha beneficiat, d'una banda, del creixement del comerç exterior i, d'altra banda, de tràfic captat a altres grans ports, com Algesires i València, pel conflicte de l'estiba, segons van informar fonts portuàries.

El port de Barcelona guanya 33 milions el 2016, un 16% menysEntre el gener i el març el port de Barcelona ha canalitzat 662.280 TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus), amb un increment del 34%,2% respecte al mateix període de l'any passat. Els contenidors d'exportació van augmentar un 13% i sumen 7 anys de creixements, i els contenidors de transbordament -que arriben a Barcelona per sortir cap altres destinacions- s'han augmentat un 131%.

L'Àsia continua sent el principal mercat del port de Barcelona, amb un 74% de les importacions, però també és la principal destinació de les exportacions, amb un 46% del total. Els estats que més han crescut en les seves relacions amb el port de Barcelona són la Unió d'Emirats Àrabs (53% d'increment), l'Índia (+12,5%), el Japó (+19%) i Egipte (+21%).

Quant al tràfic de líquids a granel, ha augmentat un 23,4%, amb 3,5 milions de tones. Les importacions han crescut un 27% mentre que les exportacions ho han fet un 65%. Destaca l'augment del tràfic de gasolina (+22%) per l'augment de la demanda en els països del nord de l'Àfrica. El fuel pràcticament s'ha doblat (+97,4%), i destaca que cau el fuel pesant mentre augmenta el més lleuger, tendència que es relaciona amb que Barcelona s'ha convertit en un 'hub' de repostatge per als creuers, que aposten cada cop més per combustibles més lleugers i més sostenibles.

El tràfic de granels sòlids ha caigut un 6,5%, fins les 897.599 tones. La caiguda s'atribueix a les menors exportacions de ciment i clínquer, però augmenten productes com la fava de soja (+24%), les potasses (+28%), i els pinsos i farratges (+42%).