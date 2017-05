Els treballadors de Codorníu convoquen dos dies de vaga contra l'ERO

El comitè d'empresa de Codorníu ha convocat aquest dijous dues jornades de vaga per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que va plantejar el productor de cava el mes passat. Concretament, fa una crida als treballadors per mobilitzar-se els propers dies 25 i 31 de maig. La mobilització ha rebut el suport de CCOO, el sindicat majoritari a l'empresa.

La protesta denuncia "l'actitud i la poca voluntat" que està manifestant la direcció del grup en la negociació de l’ERO, que planteja acomiada un centenar de treballadors. El motiu d'aquesta retallada és que Codorníu Raventós ha decidit deixar de produir per a tercers, és a dir, abandona la marca blanca per centrar-se en la gamma 'premium', fet que suposarà el tancament de línies de producció.

Segons el sindicat, la direcció manté unes propostes "del tot insuficients" que no permeten avançar cap a una alternativa per als empleats. Per exemple, rebutgen que les prejubilacions que planteja l'empresa no vagin acompanyades "dels percentatges i convenis especials necessaris per garantir als treballadors de més edat arribar a la jubilació en unes condicions dignes".

El grup tenia previst abandonar la producció per a tercers de manera gradual, durant els pròxims 5 anys, però ara admet que han hagut d'accelerar aquesta decisió per "la realitat del mercat". Segons va explicar Codorníu, "la sobreoferta exerceix una gran pressió en els preus" en un context en què el consum de vi està "estancat a nivell mundial".