Els treballadors de Codorníu desconvoquen la vaga de demà

Els representants dels treballadors de Codorníu han decidit aquest migdia desconvocar la primera de les dues jornades de vaga, prevista per a demà. Sindicats i direcció continuen reunits a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat per intentar arribar a un acord que permeti anul·lar també la segona convocatòria de vaga, prevista per al dia 31.

Segons han explicat fonts del comitè d'empresa a l'ARA, la direcció de Codorníu s'ha avingut a fer " petites millores sobre el plantejament inicial" a canvi que els treballadors suspenguessin la vaga. Els sindicats, de moment, han accedit només a desconvocar un dels dos dies i ara mantenen les negociacions per aconseguir un acord complert.

Les nissagues del cava, al límitMalgrat tot, els representants dels treballadors insisteixen que encara calen avenços en les mesures alternatives als acomiadaments. El comitè també ha deixat clar que si la negociació no es desbloqueja els treballadors aniran a la vaga el dia 31.

En aquest escenari, CCOO d’Indústria tornarà a reclamar, junt amb la resta de representació sindical, a la direcció de Codorníu que retiri l’expedient de regulació d'ocupació –que afecta un centenar dels 900 treballadors que el segon grup cavista té a Catalunya– i s’assegui a negociar amb la voluntat d’arribar a un acord que eviti mesures traumàtiques per als empleats del grup.