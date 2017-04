Els treballadors de Kao Chimigraf denuncien l’antiga direcció

Un grup de 36 treballadors de la companyia Kao Chimigraf, especialitzada en tintes, ha decidit denunciar l’antiga direcció de la multinacional per l’incompliment dels acords laborals amb els seus empleats. El comitè d’empresa ha explicat a l’ARA que la companyia de Rubí no els vol retornar el percentatge dels salaris que es van descomptar durant la crisi per ajudar a mantenir la viabilitat econòmica de l’empresa.

Durant els primers estralls de la crisi, el comitè d’empresa va pactar una reducció de salaris de fins al 7% (proporcional en funció de les retribucions) a canvi del manteniment de tota la plantilla mentre duressin els números vermells. Ara, però, entenen que la situació i la companyia han canviat. Els treballadors van reclamar el retorn dels diners en saber que l’antiga direcció de Chimigraf havia formalitzat la venda de la companyia a la multinacional japonesa Kao i després que la companyia acomiadés un 9% de la plantilla fa aproximadament un mes.

“Ens hem vist obligats a fer la denúncia perquè l’empresa no té cap intenció de retornar aquests diners”, explica Benjamin Moreno, secretari del comitè d’empresa de Kao Chimigraf. Segons els representants dels empleats, l’anterior consellera delegada i membre de la família propietària de la planta de Rubí, Carolina La Valle, es va negar a acceptar l’acord perquè, malgrat la venda, la companyia continua en pèrdues. “Tenim un sentiment d’engany i creiem que ha pres el pèl als treballadors”, lamenta Antonio Pérez, president del comitè d’empresa. Ahir la companyia no va estar disponible per respondre a aquest diari. Quan es va anunciar la venda, La Valle va subratllar que l’operació no comportaria “ni alteracions ni canvis en la plantilla”.

Una adquisició estratègica

Els treballadors de la nova Kao Chimigraf estan a l’expectativa de veure com la nova matriu japonesa redistribueix els llocs de treball i quines plantes tindran més activitat, per si hi ha moviments de treballadors. Però tot i això es mostren tranquils: “Ens en parlen molt bé i s’ha compromès a fer les inversions necessàries”, admet Moreno. L’adquisició suposa un pas estratègic per a Kao, que incorpora així la producció de tintes, sobretot orientades a la impressió d’embalatge.