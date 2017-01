Els treballadors d’Asfaltex temen pel futur de la planta de Sant Cugat

Els treballadors de la planta d’Asfaltex, situada al polígon industrial Can Calopa de Sant Cugat del Vallès, temen pel futur de la fàbrica. Segons el comitè d’empresa, l’activitat aquesta companyia -especialitzada en la producció de teles asfàltiques- podria perillar per la compra per part d’una altra companyia del mateix sector, Texsa.

Segons els treballadors, aquesta compra hauria portat la nova direcció a decidir un canvi en la producció, que ara es podria traslladar a la planta que Texsa té a Castellbisbal. Això deixa en l’aire la situació laboral de la plantilla d’Asfaltex, que actualment compta amb 44 treballadors. Els representants dels empleats tenen prevista una reunió divendres que ve amb el sindicat CCOO de Catalunya per explicar la situació i aclarir el futur, tant de la planta com de les persones que hi treballen. La companyia, de moment, no ha volgut atendre les preguntes d’aquest diari i no ha fet cap declaració.

Asfaltex havia sigut un referent en el sector de l’aïllament, la impermeabilitat i la producció de tela asfàltica a Sant Cugat del Vallès i Rubí, amb més de 200 treballadors. Superada la crisi, la plantilla no arriba a la cinquantena i els resultats es mantenen en pèrdues.

Segons les últimes dades disponibles al Registre Mercantil -del 2014-, Asfaltex va facturar gairebé 11 milions d’euros, menys que l’any anterior. Tot i que va millorar resultats, no va aconseguir arribar als números verds i va registrar 198.000 euros de pèrdues.

L’ombra d’un gran grup

La competidora que podria acabar dominant el sector a la comarca és Texsa, que, al seu torn, pertany al grup francès Soprema. Aquesta companyia amb orígens a Estrasburg va pagar 12,5 milions d’euros per quedar-se amb els actius de la companyia de Castellbisbal. D’aquesta manera es va imposar a les altres dues candidates, una empresa suïssa i una altra de russa.

En aquella ocasió Soprema va apostar per salvar la planta de Castellbisbal amb una inversió de 15 milions d’euros. També va mantenir pràcticament tots els llocs de treball -un centenar- de la planta vallesana. En aquesta ocasió els treballadors encara no saben quins són els plans de la companyia.