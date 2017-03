Abertis guanya el primer assalt als tribunals contra Foment per l'AP-7

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictat una sentència en la que dona la raó a Abertis en el seu litigi amb el Ministeri de Foment, al que reclama una compensació pel tràfic garantit a l'AP-7.

Segons ha informat la companyia que presideix Salvador Alemany a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la secció sisena de la sala del Contenciós Administratiu del TSJM ha dictat una sentència en la que estima totalment el recurs que havia interposat la companyia de concessions catalana.

L’Estat reitera que no renovarà el peatge de l’AP-7 el 2019 El litigi ve de l'any 2011, en plena caiguda del trànsit per la crisi. La delegació del govern de l'Estat en les societats concessionàries d'autopistes, que depèn del Ministeri de Foment, va plantejar dubtes sobre la interpretació que va fer Abertis del conveni de l'AP-7 i, en concret, sobre la compensació del trànsit garantit.

Acesa (la concessionària de l'AP-7, que és filial d'Abertis) va presentar un recurs d'alçada davant del Ministeri per aquesta cesura dels comptes, que va ser desestimat, i que ara ha rectificat el TSJM. Contra la sentència del tribunal madrileny es pot presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem.

La sentència del TSJM anul·la la censura de comptes que va fer el delegat ministerial a la concessionària l'any 2011 i reconeix com a correcta la comptabilització que havia fet la companyia com a actiu financer del saldo de compensació regulat en en el conveni de l'AP-7 des de l'entrada en vigor d'aquest conveni, l'any 2006.

El Ministeri de Foment no considerava la compensació pel trànsit garantit -i la seva actualització financera- com a part del saldo del conveni de l'AP-7. A més, companyia i Ministeri tenien discrepàncies sobre les inversions fetes i la seva actualització financera.

De moment, la companyia, que ha anat aprovisionant aquestes quantitats, ha dit que no pensa modificar el seu criteri de "prudència comptable sobre el tractament del conveni de l'AP-7" fins que concloguin totalment els procediments judicials oberts.

A banda del litigi al TSJM, que pot arribar al Suprem, Abertis i el Ministeri de Foment tenen un altre contenciós, també pel conveni de l'AP-7, al Tribunal Suprem.

Per aquests litigis Abertis ha anat aprovisionant cada any el que creu que li hauria de compensar el Ministeri, amb el que ja ha acumulat més de 900 milions d'euros. Les quantitats les hauria d'abonar el Ministeri el 2021, quan acaba el termini de la concessió.

Però el saldo del litigi és molt més elevat, de 2.278 milions d'euros, si és té en compte tant la qualificació comptable com a actiu financer del previst en el conveni i els drets de cobrament acumulats. Però el Ministeri només està disposat al pagament de 784 milions per les inversions que va fer la concessionària, i no els 1.494 milions restants.

La bola es fa cada any més gran. El conveni signat l'any 2006 entre el Ministeri de Foment i Abertis preveia que la concessionària invertiria 500 milions d'euros per ampliar l'AP-7. Aquest conveni també preveia que la concessionària concedia certes gratuïtats i renunciava a reclamar indemnització en el cas de que el Ministeri ampliés la N-II i la N-340.