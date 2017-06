Travis Kalanick, conseller delegat d'Uber, deixa el càrrec

El director executiu d'Uber, Travis Kalanick, ha anunciat aquest dimarts que abandonarà el seu càrrec durant un temps indefinit, tal i com ha avançat l'agència de notícies Bloomberg.

Kalanick ha comunicat la seva decisió a través d'un correu electrònic als seus treballadors, on apuntava que necessitava un temps per fer front a la pèrdua de la seva mare, centrar-se en ell mateix i reflexionar per construir un equip líder "de categoria".

El càrrec l'ocuparà ara un president executiu independent i s'eliminaran algunes de les funcions de Kalanick per limitar la seva influència dins la companyia de forma temporal.

La renúncia arriba poc després que Uber presentés un informe conduit per Eric Holder, ex fiscal general dels Estats Units. Holder i el seu equip van investigar diverses denúncies que va patir l'empresa i va elaborar un seguit de 47 recomanacions. Entre elles, s'hi incloïen la creació d'un consell supervisor, una reformulació dels valors culturals d'Uber o la reducció dels consum d'alcohol en els esdeveniment de treball.

Arran d'aquest informe, Uber va acomiadar fins a 20 treballadors i directius la setmana passada. A més, diversos directius han abandonat la companyia durant els últims mesos. Es tracta de persones com Jeff Jones, que era president, o Gautum Gupta, vicepresident financer.