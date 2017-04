Les ulleres de sol dels catalans Meller aterren als Estats Units

Les ulleres de sol de la start-up catalana Meller també es lluiran a Califòrnia. La companyia ja ha creat una filial als Estats Units per començar a operar en aquest mercat en els pròxims mesos, on comptarà amb instal·lacions logístiques per facilitar-ne la distribució, segons ha explicat a l’ARA el seu conseller delegat, Sergi Benet. La marca, que també ven rellotges, ja va començar el 2017 posant els peus en dos països americans: Mèxic i Xile. Aquesta va ser la primera incursió de Meller fora d’Europa, on opera a la majoria d’estats de la Unió. Al marge d’aquests plans, l’empresa també vol reactivar la seva arribada a Austràlia.

La companyia va tancar el 2016 amb unes vendes de sis milions d’euros, respecte al mig milió que va aconseguir l’any anterior. De fet, Meller va duplicar les previsions de facturació que havia fet per a l’exercici passat, segons recorda Benet. De cara al 2017, la companyia catalana espera ingressar 14 milions euros. Pel que fa a producte, Meller llançarà durant aquest any dos nous models d’ulleres i dos més en la categoria de rellotges. Per ara l’empresa no vendrà altres accessoris, però no ho descarta en el futur.

Meller -batejada amb el nom de la raça de camaleó que porta al logo- va arrencar la seva aventura empresarial el 2014. Els tres fundadors, el mateix Benet, Marco Grandi i Borja Nadal, van coincidir a l’escola de negocis Esade i van desenvolupar la seva idea en una incubadora de start-ups a Kuala Lumpur. El seu hàbitat natural, tant pel canal de venda com per l’estratègia de màrqueting, és internet. L’empresa competeix en el segment de les ulleres de sol low cost -totes estan per sota dels 50 euros- amb els valencians Hawkers, amb la diferència que Meller es dirigeix a un públic més atent a les tendències del moment.

Inversió estrangera

En paral·lel al desembarcament als Estats Units, la start-up catalana també prepara una ronda de finançament per donar embranzida a la seva expansió. Concretament, Meller tancarà en els pròxims mesos una inversió d’1,5 milions d’euros, que també captarà per primer cop capital de fons internacionals. Fins ara la companyia havia accedit a finançament d’acceleradores com Conector i business angels de l’ecosistema barceloní.