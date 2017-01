La venda de cotxes tanca la crisi

Per segon any consecutiu, la venda de cotxes a Espanya va superar el milió d’unitats el 2016 i s’acosta cada cop més a les xifres de l’era precrisi. El sector va arribar a 1,15 milions de matriculacions, un repunt de gairebé un 11% respecte a l’any anterior, segons van informar ahir les associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam). Així doncs, la indústria del motor es va quedar a les portes de la seva última millor dada el 2008, abans de la crisi, quan va arribar als 1,16 milions de vehicles matriculats. Aquesta barrera, però, sí que es va superar a Catalunya, que amb 177.957 vehicles ja està per sobre de les unitats venudes el 2008, malgrat créixer a un ritme interanual inferior a l’estatal, del 9,6%. D’aquesta manera, Catalunya es va convertir en la segona comunitat amb més vendes de cotxes durant l’any passat, només per darrere de Madrid, que va arribar als 367.318.

Malgrat els bons resultats del sector, el 2016 es va saldar amb una víctima. L’escàndol de la manipulació de motors dièsel a Volkswagen finalment ha acabat passant factura a les vendes del fabricant, que va perdre el lideratge en les matriculacions a l’Estat. La marca alemanya va caure de la primera posició del 2015 fins a la tercera durant l’any passat, amb un total de 89.012 cotxes venuts, per darrere de Renault (90.503 unitats) i Opel (89.383). Així doncs, la companyia va aconseguir millorar els resultats de l’any passat, però tan sols va créixer prop d’un 1%, molt per sota de la mitjana del sector i també del 15% que va créixer el 2015.

El bon clima del sector sí que va beneficiar la francesa Renault, que va créixer per sobre de la mitjana amb un 17,4%, de la mateixa manera que l’alemanya Opel, amb un repunt del 16,9%. El retrocés de Volkswagen, un any després del Dieselgate, coincideix amb la pèrdua de quota de la tecnologia dièsel, que l’any passat va tornar a nivells del 2002 (vegeu l’article adjunt).

D’altra banda, l’estancament del fabricant alemany també es va repetir en la marca catalana del consorci: Seat. L’empresa, que tancava el 2015 com el segon fabricant del mercat en volum de matriculacions, va caure el 2016 fins a la cinquena posició, amb un total de 77.643 vehicles. Així doncs, les seves vendes només es van incrementar en un 5,6%, menys de la meitat que el 14,2% de l’any anterior.

Encara que el sector de l’automòbil ha deixat enrere la crisi, val a dir que encara és lluny de la seva època daurada, en què va arribar a vendre un rècord de més d’1,6 milions de vehicles el 2005. Segons Ancove, la vendes tornaran a créixer el 2017 fins a 1,21 milions de matriculacions, però a un ritme força més lent, del 5%. En aquest sentit, les associacions van coincidir ahir a dir que aquests resultats s’expliquen per un millor clima econòmic i “l’esforç comercial dels concessionaris”, als quals se suma un tercer element cada vegada més rellevant: el turisme. L’arribada cada cop més massiva de visitants estrangers (aquest estiu Espanya va batre de nou els seus rècords) també es va notar en l’augment de les matriculacions de vehicles destinats a l’ús turístic.

Segons Anfac, les vendes de cotxes per a flotes d’empreses es van disparar un 16%, amb 327.974 unitats, mentre que les de lloguer de vehicles ho van fer un 17%, amb 206.192 cotxes, per sobre de l’increment global del sector. L’altra cara de la moneda és el canal particular, amb un repunt inferior del 6,7% en les matriculacions i un volum total de 612.841 vehicles.

El sector torna a demanar ajuts

Tot i els bons registres, per a les patronals, la desacceleració de les vendes a particulars té un sol culpable: la fi del pla PIVE. Aquest nou repunt en les vendes arriba després que el programa estatal d’ajudes a la compra de cotxes s’extingís el juliol passat amb la seva vuitena edició. Des d’aleshores, les vendes han perdut pistonada i la implantació de noves ajudes estructurals s’ha convertit en el clam principal de les associacions. En la seva opinió, el “bon resultat” en les vendes aquest any hauria sigut encara més positiu si s’haguessin mantingut els ajuts.

El sector lamenta que l’edat mitjana del parc automobilístic espanyol és cada vegada més alta i ja s’acosta als 12 anys. “Ens hem quedat a les portes del nostre mercat natural”, criticava el president de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, que va tornar a demanar mesures per renovar el parc de vehicles i enfortir el sector. El president d’Ancove, Elías Iglesias, també va qualificar d’“imprescindible” la posada en marxa d’un programa que faciliti desfer-se dels cotxes vells per comprar-ne de nous.

Les claus

1. Per què augmenten les vendes de cotxes?

El sector de l’automòbil espanyol ha aconseguit revifar tot i els estralls de la crisi. Els ajuts públics i la recuperació econòmica han impulsat les vendes els últims anys, i últimament la renovació de les flotes d’empreses i la tirada del sector turístic han tingut un impacte important per al sector. El canal empreses es va disparar un 16% durant l’any passat, mentre que el de lloguer de vehicles ho va fer un 17%. Per als particulars, l’augment va fregar el 7%. A més, a l’empenta d’aquests sectors s’hi suma la recuperació del consum i la millora de l’economia espanyola, segons van destacar ahir les patronals del sector.

2. Són uns bons resultats?

Aquest és el segon any consecutiu que Espanya torna a vendre més d’un milió de cotxes a l’any i, per tant, es pot donar la crisi per superada. Amb tot, el sector encara no ha igualat els seus millors registres d’abans de l’inici de la Gran Recessió. Entre el 2007, l’últim any amb registres dignes de bombolla, i el 2008 les matriculacions van patir la seva pitjor caiguda de la història: es van perdre gairebé un terç de les vendes en només un any. El 2008 es van matricular mig milió de cotxes menys respecte al 2007, un descens sense precedents del 28%, accentuat per la crisi.

3. Què demana el sector?

El juliol passat es va extingir el pla PIVE (ajuts públics per incentivar les vendes), després de vuit edicions. Ara fabricants, concessionaris i venedors reclamen una solució estable en forma d’ajudes estructurals que animin els ciutadans a canviar els cotxes més vells per vehicles nous. Asseguren que la mitjana d’edat del parc automobilístic d’Espanya s’acosta als 12 anys, una xifra que les associacions del sector voldrien veure reduïda a la meitat en els pròxims anys.

4. Quines marques venen més vehicles a l’Estat?

Un any després de l’escàndol del Dieselgate, el rànquing dels venedors espanyols s’ha capgirat. L’any passat, Volkswagen va perdre el lideratge i va quedar en tercera posició per darrere de Renault i Opel. Seat, que era segona, va passar a ser cinquena.