Les vendes de cotxes superen la crisi: més d'un milió durant el 2016

Les vendes de cotxes a Espanya encara són lluny de la seva època daurada, abans de la crisi financera, però es tornen a situar per sobre del milió d'unitats. Les matriculacions de vehicles van arribar a les 1.147.007 unitats durant l'exercici del 2016, un 10,9% més respecte l'any passat, segons han informat aquest dilluns las associacions de fabricants (Anfac), concessionaris (Faconauto) i venedors (Ganvam). Així doncs, el sector s'acosta cada vegada més a l'últim pic en les vendes el 2008, quan va arribar als 1.161.176 vehicles.

Aquest repunt coincideix amb la fi del pla d'ajudes Pive, que es va acabar el juliol passat. De fet, les patronals reivindiquen que aquest "bon resultat" hauria estat més positiu si s'hagués mantingut l'impuls estatal a la compra. En aquest sentit, les associacions han coincidit en què la millora del sector es deu a la millora del clima econòmic i "l'esforç comercial dels concessionaris", als quals s'hi suma un tercer element cada vegada més rellevant: el turisme. L'increment de visitants estrangers també s'ha traduït en un augment de les matriculacions de vehicles destinats a l'ús turístic.

Segons Anfac, les matriculacions per a flotes d'empreses i companyies de lloguer de cotxes es van disparar un 15,9% i un 16,8%, respectivament, per sobre del repunt interanual del sector. D'altra banda, l'increment del canal particulars ha estat inferior, amb una pujada del 6,7% en les vendes i 574.575 vehicles matriculats. En aquest sentit, la patronal ha culpat la fi del pla Pive del menor creixement d'aquest canal.

A Catalunya, el creixement de les vendes durant el 2016 es va situar per sota de la mijtana estatal amb un repunt interanual del 9,6% fins a les 177.957 matriculacions, un 15,7% del total d'Espanya. D'aquesta manera, es va situar com la segona comunitat amb més vendes de cotxes durant l'any passat, només per darrere de Madrid, que en va assolir 367.318. Tot i així, Catalunya es va quedar enrere pel que fa a l'augment any a any de les vendes, on va ocupar la novena posició d'un rànquing liderat per Canàries (19,3%), Madrid (13,8%) i Andalusia (12,4%).

Volkswagen perd el lideratge

Malgrat els bons resultats del sector, el 2016 es va saldar amb una víctima. El fabricant alemany Volkswagen va perdre el lideratge de les vendes a Espanya i es va quedar en la tercera posició durant l'exercici de l'any passat amb 89.012 cotxes venuts. Així doncs, la marca es va situar per darrere de la francesa Renault (90.503 unitats) i l'alemanya Opel (89.383). En aquest sentit, la companyia va millorar els resultats de l'any passat, però tan sols va créixer prop d'un 1%, en comparació amb el repunt del 14,7% que va experimentar el 2015.

Aquest efecte s'ha repetit en el fabricant espanyol del consorci alemany Seat. L'empresa, que tancava el 2015 com al segon del mercat en volum de matriculacions, va caure el 2016 fins a la cinquena posició, amb un total de 77.643 vehicles. Així doncs, les seves vendes només es van incrementar en un 5,6% respecte l'augment del 14,2% de l'any anterior.