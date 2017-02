Les vendes de motos van créixer un 22% a Catalunya el 2016

Catalunya lidera les vendes de vehicles de dues rodes a tot Espanya. El 2016 es van matricular 47.712 unitats, un 22,6% més que l'any anterior i situa el mercat català com el primer, per davant d'Andalusia (amb 33.721 unitats) o Madrid (amb 20.338 vehicles). Són dades de la patronal del sector Anesdor que aquest matí ha presentat les xifres de l'any passat i els reptes per aquest 2017.

L'augment de matriculacions a Catalunya és molt superior al del conjunt de l'Estat: en total s'ha venut un 16% més, fins als 171.304 vehicles. Un creixement que per al secretari general d'Anesdor, José Maria Riaño, "consolida la tendència creixent".

A Catalunya les motocicletes representen el 92,6% de les vendes: el 2016 se'n van matricular 44.200, un 22,3% més que l'any anterior. També es van vendre més ciclomotors (un 25% més) fins a les 3.512 unitats. A Espanya l'augment de vendes en els vehicles d'aquesta mateixa cilindrada no va arribar al 8%. La patronal ressalta el bon funcionament del mercat de lloguer en els ciclomotors i atribueix les millors dades de Catalunya precisament per la major afluència de turistes. Pel que fa a les motos elèctriques, l'any passat se'n van matricular 148, només quatre més que l'any anterior: ara mateix suposen el 0,8% del mercat.

La patronal de les motocicletes admet que, en conjunt, els resultats del 2016 s'han vist influenciats per la fi de la normativa d'emissions Euro 4, que ha empès amunt les vendes al desembre perquè les marques han intentat reduir el seu estoc. "Aquest any, amb 171.304 unitats venudes a tot l'Estat hem arribat als nivells del 2009 però encara estem molt lluny de les xifres prèvies a la crisi, que de fet segurament no eren xifres gaire raonables", ha admès Riaño. Sense l'efecte distorsionador del desembre per aquest repunt inusual, la xifra de vendes s'hauria situat al 10,5%.

El sector demana més avantatges fiscals i més places d'aparcament

De cara al 2017 el sector espera créixer a un ritme del 3% i arribar a les 49.100 matriculacions a Catalunya i a les 176.500 al conjunt de l'Estat. Però per aconseguir-ho posen l'accent en que cal renovar el parc mòbil, que actualment se situa de mitjana als 14,7 anys per vehicle (molt per sobre que la resta de països europeus). La patronal proposa a l'administració que els facilitin incentius per a la renovació fins a aconseguir, com a mínim, un parc mòbil de 10 anys d'antiguitat, per garantir la seguretat i millorar en la reducció de la contaminació.

El sector també demana més avantatges fiscals. Riaño s'ha queixat de l'impost de matriculació i ha reclamat una rebaixa del 50% i un nou marc fiscal. També han demanat la reorganització de la resta d'impostos, com el de circulació, per anivellar el que paguen els conductors en relació amb la resta de vehicles.

La patronal també ha posat el focus en les facilitats que ofereixen les motos per a la mobilitat a les ciutats, per això el secretari general d'Anesdor ha aprofitat per reclamar a l'Ajuntament de Barcelona més aparcaments públics. Riaño ha argumentat que és un dels problemes principals per als usuaris de les dues rodes, que representen el 40% del parc de vehicles privats de la capital catalana, mentre que els aparcaments pràcticament no cobreixen ni el 20% del total.

El president d'Anesdor, César Rojo, ha assegurat que "amb creativitat i amb ganes, es poden fer moltes coses" per solucionar aquest problema, i ha posat com a exemple una mesura impulsada a Barcelona, amb aparcaments per a motos en els xamfrans de l'Eixample, que millora la visibilitat en no haver vehicles grans aparcats.