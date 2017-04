Les cinc claus dels pressupostos de l'Estat: rècord en pensions i reforç de les partides 'anti-procés'

Aquests són alguns dels punts clau dels pressupostos generals de l'Estat, que s'han presentat aquest dimarts a Madrid.

1. La despesa en pensions creix un 3% fins a un nou rècord

De cada tres euros que gastarà l'Estat el 2017, un es destinarà directament a pensions. En concret, un 36% de la despesa pública es dedica a aquesta partida, que és la més gran dels pressupostos, amb 122.777 milions d'euros, un 3,2% més. De fet, aquest mateix any el govern espanyol es veurà obligat per primera vegada a demanar un crèdit per poder pagar les pensions, ja que el fons de reserva (l'anomenada guardiola de les pensions) ja està a les últimes. A més de les pensions, la Seguretat Social fa altres pagaments als ciutadans, com les baixes per incapacitat temporal (que li costaran a l'Estat prop de 7.000 milions d'euros, un 29% més), l'atenció a la dependència (que suposa 1.267 milions, un 9% més) i les baixes per paternitat i maternitat, que es dispararan un 11% fins acostar-se als 2.500 milions degut a l'entrada en vigor de la nova baixa per paternitat, que des d'aquest any dura un mes enlloc de dues setmanes.

2. Els interessos cauen, però Espanya encara paga 32.000 milions pel deute

Els successius rècords del deute públic espanyol no han anat acompanyats de rècords en el pagament d'interessos. Gràcies a les balsàmica intervenció del BCE, el tipus mitjà que paga Espanya pel seu deute ha caigut en picat en els últims anys. Com a conseqüència, l'Estat es gastarà 32.171 milions d'euros en interessos, un 3,9% menys i lluny dels quasi 37.000 milions que va destinar a aquesta partida el 2014. Això sí, la xifra més que duplica els 16.000 milions que Espanya pagava en interessos a l'inici de la crisi, el 2008.

3. La despesa en subsidis d'atur cau un 6,6%, i la dels sous dels funcionaris baixa un 1,6%

Amb la taxa d'atur més alta de tota Europa (exceptuant Grècia), una altra de les grans partides dels pressupostos d'Espanya són els subsidis d'atur. En concret, l'Estat preveu destinar-hi 18.318 milions, però això és un 6,6% menys i es troba a una gran distància dels 30.000 milions que hi destinava fa només tres anys, al 2014. Al mateix temps, la despesa prevista en salaris per al sector públic se situa en els 22.080 milions,un 1,6% menys.

4. La recaptació marcarà un rècord històric... segons Montoro

Si la despesa en pensions, la més important de totes, marcarà un rècord aquest any, la recaptació d'impostos també viurà el millor exercici registrat mai, segons les estimacions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. En concret, l'Estat preveu ingressar 200.963 milions per aquest concepte, un 8% més que el 2016 i 300 milions més que el 2007, l'any que fins ara ha estat el més bo per a les arques públiques de l'Estat. Tot i així, el dèficit de l'Estat seguirà per sobre del 3%, el màxim tolerat per Brussel·les.

5. Reforç de les partides 'anti-procés'

Finalment, també destaquen les dotacions pressupostàries que l'Estat reserva per a qüestions relaciones amb el procés sobiranista català. El Tribunal Constitucional, que el govern central empra de forma sistemàtica, rebrà aquest any 23,54 milions d'euros, un 2,6% més. També creix amb força la despesa en el Centre Nacional d'Inteligència (CNI), el pressupost del qual es dispara un 8% (l'increment més gran d'entre tots els organismes públics) fins a fregar els 261 milions d'euros.