Així ens despertem a l'ARA: escolta la nostra llista matinera

Quina és la banda sonora de l'ARA? Teclats d'ordinadors, ràdios, canals de televisió 24 hores... E l so de l'actualitat ho acapara tot a la redacció, especialment al matí. No seríem un diari, sinó. Però ens agrada despertar-nos ben animats. Cada periodista, cada treballador de l'ARA, té la seva pròpia banda sonora. I aquí us en fem un tast. La llista-despertador que la gent del diari ampliarem cada matí, cançó a cançó. El gall de l'ARA.