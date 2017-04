Adele Diamond: "Los niños de tres años no deberían estar sentados"

Es una de las quince neurocientíficas vivas más influyentes y sus investigaciones sobre las funciones cognitivas han impactado en la educación de millones de niños. Adele Diamond defienda que la estimulación de la creatividad y el ejercicio físico en la escuela son tan importantes como las habilidades curriculares.

¿La escuela tiene que cambiar la forma en que educa?

Sí. Necesitamos que se imparta más actividad física y artística porque ayudan a construir las funciones ejecutivas [habilidades cognitivas como la atención, el autocontrol o el pensamiento flexible, que permiten asociar ideas]. Hay quien piensa que si los niños se divierten y son felices no están trabajando seriamente. Y se puede disfrutar y aprender a la vez. Después de la actividad física, en lugar de estar cansado para dar clase, puedes tener más energía y no ansías moverte porque ya lo has hecho y la clase está más tranquila. Los niños deben tener tiempo para moverse y para expresar su creatividad y para aprender a trabajar en grupo. En las escuelas que tienen más tiempo para la actividad física y las artes y, por tanto, menos tiempo para hacer instrucción académica, los alumnos sacan mejores resultados académicos que los que sólo hacen actividades curriculares.

Pero son materias que a menudo hemos menospreciado. ¿Cómo benefician al desarrollo del cerebro?

Si tocas un instrumento en una orquesta tienes que recordar las secuencias que tienes que tocar, ser flexible y adaptarte a los cambios del director de orquesta, a los otros niños o los imprevistos. En el caso de la práctica de un deporte, también hay que adaptarse a lo que pasa en el campo y quizás quieres marcar pero no estás en la mejor posición y has de ejercer el autocontrol y pasar el balón y esto requiere entrenamiento. Se aprende practicando. Siempre aprendemos mejor las cosas a través de la práctica y no a partir de la escucha abstracta. Es como el conductor y el pasajero de un coche. El conductor se aprende la ruta porque la necesita y el pasajero sólo se sienta. Desafortunadamente tenemos alumnos pasajeros.

¿Cuál es el papel de la educación emocional?

Si te sientes triste, estresado o solo, las funciones ejecutivas sufren. Por lo tanto, necesitamos preocuparnos de que el niño sea feliz y por sus problemas en casa, que impiden que se concentre en la escuela. Que sea feliz es esencial para los resultados académicos. La investigación muestra que tenemos más flexibilidad cognitiva y mejor memoria para el trabajo cuando estamos contentos.

Dice que el amor de una madre puede compensar otros déficits.

Creo, aunque no hay suficientes evidencias, que no es sólo el de una madre. Puede ser un profesor. Alguien que se preocupe por ti, que te escuche, que crea en ti, que te diga que serás capaz de hacerlo. Pongo el ejemplo del niño que aprende a caminar. Quizás cae cinco veces al día, pero nadie le dice: "Has suspendido". Le decimos: "Estoy segura de que aprenderás a hacerlo". En cambio, van a la escuela y ¿qué oyen? "Hoy has sacado un suspenso".

¿Está diciendo que en la escuela no hay que poner notas?

En las escuelas Montessori no se ponen notas y los niños obtienen buenos resultados académicos.

Hay un debate abierto: ¿los niños deben ir a la escuela a los 3 años o están mejor en casa?

Todo depende de cómo se haga la actividad. Es inapropiado para el desarrollo tratar a los niños como si fueran estudiantes universitarios y esperar que estén sentados escuchando la lección. No deberían estar sentados ni necesitan instrucción académica. En Finlandia, donde los niños sacan buenos resultados académicos, no empiezan la escuela hasta los 7 años. No hay que empezar la escuela pronto. Pero si en la escuela se les ayuda a ejercitarse físicamente y desarrollar funciones ejecutivas como el autocontrol, entonces es genial. Pero debe hacerse en el contexto del movimiento y del juego y hacer que disfruten de la escuela, no que la odien.

¿Qué piensa del acceso de los niños a las nuevas tecnologías?

No digo que no tengan que acceder, pero debe ser un acceso limitado porque los aleja de la interacción social. Me preocupa que los niños no aprendan a interactuar en el mundo real con gente real y de todo tipo. Y esto requiere práctica, no se aprende delante de una pantalla. También necesitan contacto con la naturaleza y menos cemento.

Los científicos han salido a la calle a reivindicarse en la Marcha por la Ciencia. Es inusual.

Sí, pero tiene más que ver con Trump y con los estúpidos que niegan el cambio climático. La verdad es importante y eso se está perdiendo con Trump porque miente. Y los argumentos científicos no se pueden negar. No se puede poner al mismo nivel el creacionismo y la teoría de la evolución, y hemos demostrado que el hombre es el causante del cambio climático. Es irrefutable. La gente debe saber cuando hay evidencia científica y cuando no. Debemos ser buenos consumidores de ciencia para diferenciar entre lo que es científicamente demostrable y lo que es fe en una opinión.

Pero para conseguir esto hace falta educación científica.

Sí, y para ello es necesario que los profesores estén formados. En Estados Unidos a muchos profesores les gustaría hacer educación activa pero no saben cómo, sólo les han enseñado a recitar la lección. Nadie les ha dado las herramientas para hacerlo. No digo que todos deban educar según el sistema Montessori, pero sería beneficioso que aprendan algunas de las técnicas.