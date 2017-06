Aubrey de Grey: "Hay posibilidades de acabar con el envejecimiento dentro de 20 años"

Parece más bien un músico indie que un científico. Una larga barba pelirroja le rejuvenece. Por un millón de euros, sin embargo, se dejaría cortar la barba. Aubrey de Grey (Londres, 1963) es licenciado en ciencias de la computación, doctor en biología por Cambridge y cofundador y director de ciencia de SENS, una fundación que investiga terapias médicas regenerativas. De Grey, autor de El fin del envejecimiento y referente antiaging, ha pasado por Barcelona para participar en las jornadas Tecnologías que alargan la vida, organizadas por el centro Eurecat y la Singularity University.

¿Veremos el final del envejecimiento? ¿Podemos poner una fecha?

Incluso cuando la tecnología está cerca, decir cuando será una realidad es especular. Pero dicho esto, creo que tengo la responsabilidad de hacer ciertas predicciones. Hay por lo menos un 50% de posibilidades de acabar con el envejecimiento dentro de veinte años, aproximadamente. Lo que puede hacer disminuir las probabilidades es la falta de dinero. Podríamos ir más rápido si hubiera más financiación.

¿Como se puede detener el envejecimiento?

Lo haremos con nuevas tecnologías diseñadas para reparar un tejido concreto dañado del cuerpo. El cuerpo está diseñado para vivir con una cierta cantidad de daño pero a partir de una determinada cantidad aparecen las enfermedades. Debemos reparar estos tejidos y no es necesario que los reparemos perfectamente sino razonablemente bien para vivir más tiempo. Más o menos como se hace con el mantenimiento de un coche o de un avión. ¿Por qué un coche diseñado para durar 10 o 15 años dura tanto? Por el mantenimiento. El envejecimiento es una consecuencia física, no biológica. El envejecimiento es el problema médico número 1, lo que más sufrimiento provoca. No trabajamos para ser más longevos sino que trabajamos para mejorar la salud, y la longevidad es un efecto colateral.

¿Podemos aprender de cómo funcionan las células cancerosas y aplicarlo para frenar el envejecimiento?

No es tan simple. El primer problema es que el envejecimiento pasa dentro de células no divisibles. La división de las células cancerosas es una división que no debería pasar y pasa. Este es uno de los daños que tenemos que reparar.

¿La medicina pasará de curar a prevenir?

Estas terapias para reparar el daño que provoca el envejecimiento harán a las personas biológicamente jóvenes otra vez. El mejor momento para aplicarlas es cuando la persona se sitúa en la mediana edad, es decir, cuando ha acumulado suficiente daño celular, pero no suficiente para estar enferma.

Dice que falta financiación. ¿Se debe invertir dinero público?

No importa de donde venga el dinero, lo que tenemos que hacer es que sea un campo de estudio atractivo para obtener cuantas más fuentes de ingresos mejor. Al principio no podíamos esperar a recibir dinero de los gobiernos porque sólo invierten cuando es popular hacerlo. Y este es todavía un tema muy controvertido. La otra posibilidad es dirigirse a empresas privadas, pero hace veinte años la investigación aún estaba en una fase muy inicial y no veían un retorno económico a corto plazo. Y por eso fuimos a una tercera fuente: la filantropía. Y hemos funcionado razonablemente bien con estos ingresos, pero no lo suficientemente bien. En necesitamos más. Pero la buena noticia es que la gente ya empieza a familiarizarse con el hecho de que el envejecimiento es un problema médico y que debe abordarse. Y el dinero público será más fácil de conseguir. Y en cuanto al sector privado, algunos de estos estudios han evolucionado rápido porque compañías privadas se han interesado y quieren invertir.

Detener el envejecimiento debe ir acompañado de un debate ético.

Todo gira en torno a la salud. Todos los que afirman que tienen problemas éticos lo que quieren decir es que la medicina para los ancianos sólo es algo bueno si no funciona demasiado bien. Si tienes medicinas que funcionan bien, tendrás más gente y gente más joven.

¿Hasta dónde puede llegar la tecnología?

Ya hemos progresado mucho más rápido de lo que todo el mundo se podía esperar. La tecnología nos da más oportunidades para hacer las cosas que queremos hacer. Y hacer lo que queremos es lo que por definición nos hace humanos. En términos prácticos, para mí, significa eliminar todas las cosas en las que tenemos que gastar tiempo y que no queremos hacer, es decir, cualquier cosa que hacemos y que no haríamos si no nos pagaran por hacerla. Como trabajar. Tendremos más tiempo para hacer cosas que nos enriquecen o tiempo para hacer felices a los demás. Y eso nos hace humanos.