Catalá espera que Maza releve a Moix

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, provoque la salida de Manuel Moix de su puesto de fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Catalá ya busca la persona que sustituirá a Moix, según ha podido confirmar ARA en fuentes judiciales de Madrid.

La paciencia de Catalá, según esas fuentes, se vio colmada el pasado lunes, día 29 de mayo al conocer los pormenores de la sociedad panameña de Moix y sus hermanos. Catalá viajó el lunes a Ceuta pero fue informado por sus servicios ministeriales de la situación.

Catalá, de acuerdo a lo recogido por ARA, no supo antes de la designación de Moix -nombre que le fue aportado por su ex jefe en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena- que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, mencionaba su figura con entusiasmo en sus conversaciones telefónicas con el ex ministro Eduardo Zaplana.

Tampoco, según las fuentes apuntadas, supo que Moix era con sus hermanos titular de una sociedad panameña -propietaria de un chalé en Collado Villalba- heredada de sus padres ya fallecidos.

El ministro hubiera deseado tener los elementos de juicio para decidir si era apropiado nombrar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Pero al ministro, según esta versión, se le hurtó la información. O simplemente por frivolidad no se le transmitió.

El ministro habia prometido los días 8 y 9 de noviembre de 2016 a Consuelo Madrigal que sería la nueva fiscal general del Estado. Pero un día después, el 10 de noviembre, todo cambió.

Madrigal rechazó la propuesta de nombrar a Moix, pues su candidato era Alejandro Luzón, fiscal anticorrupción prácticamente desde la creación de esta fiscalía. Tampoco aceptó no renovar el mandato de Javier Zaragoza en la fiscalía de la Audiencia Nacional.



Catalá espera ahora que Maza proceda, es decir, pacte con Moix su salida inminente.