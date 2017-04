El Celler de Can Roca, el tercer mejor restaurante del mundo

El Celler de Can Roca ha sido elegido el tercer mejor restaurante del mundo, según el ranking The World 's 50 Best. El establecimiento de Girona baja una posición respecto del año pasado. La lista la encabeza el restaurante Eleven Madison Park, de Nueva York, seguido en segundo lugar por la Osteria Francescana, de Módena (Italia), que a la vez se convierte en el mejor restaurante europeo. La lista de los mejores restaurantes del mundo, 'The World' s 50 Best', de la revista británica 'Restaurant', se ha hecho pública este miércoles en Australia.

Entre los 10 mejores restaurantes también hay dos vascos: el Asador Etxebarri, en Axpe, en la sexta posición -que hasta ahora se encontraba en el número 10-, y el Mugaritz, de San Sebastián, en la novena -hasta ahora estaba ocupando el séptimo lugar.

La clasificación de los mejores restaurantes de los lugares del 21 al 100 para el 2017 ya se dieron a conocer hace unos días. Y entre estos también hay dos más catalanes: el barcelonés Tickets, de Albert Adrià, en la 25ª posición -que hasta ahora ocupaba la 29ª posición-, y por primera vez ha entrado en el ranking otro restaurante barcelonés, el Disfrutar, en el número 55. Este espacio de los exchefs de El Bulli Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, ha sido reconocido, también, como "el restaurante con más potencial".

540x306 Los chefs del restaurante Disfrutar, de izquierda a derecha: Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro / INSTAGRAM Los chefs del restaurante Disfrutar, de izquierda a derecha: Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro / INSTAGRAM

El Celler ha sido reconocido también con el premio The Ferrari Trento Art of Hospitality, que han recibido Joan y Jordi Roca.

El listado 'The World' s 50 Best ', que este año llega a su decimoquinta edición, se ha convertido en una referencia alternativa a la 'Guía Michelin', en la que votan prescriptores y gastrónomos de todo el mundo la mejor restauración de la vanguardia mundial. Los premios, que este año se han llevado a cabo en Melbourne (Australia), tendrán lugar el próximo año en Barcelona. Será un evento con Ferran Adrià, los hermanos Roca y René Redzepi como protagonistas.

Los 50 mejores restaurantes del mundo

1. Eleven Madison Park (Nueva York, EE.UU.)

2. Osteria Francescana (Módena, Italia)

3. El Celler de Can Roca (Girona, España)

4. Mirazur (Menton, Francia)

5. Central (Lima, Perú). Mejor restaurante de América

6. Asador Etxebarri (Axpe, España)

7. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia

8. Maido (Lima, Perú)

9. Mugaritz (San Sebastián, España)

10. Steirereck (Viena, Austria)

11. Blue Hill at Stone Barns (Nueva York, EE.UU.).

12. Arpège (París, Francia)

13. Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, Francia)

14. André (Singapur)

15. Piazza Duomo (Alba, Italia)

16. D. O. M. (Sao Paulo, Brasil)

17. Le Bernardin (Nueva York, EE.UU.)

18. Narisawa (Tokio, Japón)

19. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

20. Pujol (México DF, México)

21. Alinear (Chicago, EE.UU.)

22. Quintonil (México DF, México)

23. White Rabbit (Moscú, Rusia)

24. Amber (Hong Kong, China)

25. Tickets (Barcelona, España)

26. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

27. The Ledbury (Londres, Reino Unido)

28. Nahm (Bangkok, Tailandia)

29. Le Calandre (Rubano, Italia)

30. Arzak (San Sebastián, España)

31. Alléno (París, Francia)

32. Attica (Melbourne, Australia)

33. Astrid y Gastón (Lima, Perú)

34. De Librije (Zwolle, Holanda)

35. Septime (París, Francia)

36. Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Reino Unido)

37. Saison (San Francisco, EE.UU.)

38. Azurmendi (Larrabeztu, España)

39. Relae (Copenhague, Dinamarca)

40. Cosme (Nueva York, EE.UU.)

41. Ultraviolet by Payul Pairet (Shanghai, China)

42. Borago (Santiago de Chile, Chile)

43. Reale (Castel di Sangro, Italia)

44. Brae (Birregurra, Australia)

45. Den (Tokio, Japón)

46. El Astrance (París, Francia)

47. Vendôme (Colonia, Alemania)

48. Tim Raue (Berlín, Alemania)

49. Tegui (Buenos Aires, Argentina)

50. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)