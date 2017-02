Del 3% en los papeles a… ¿la declaración de Rajoy en Gürtel?

El juez José de la Mata dictará en los próximos días un auto de reapertura de los papeles de Bárcenas –el caso de la contabilidad B o extraoficial del PP, pendiente de fecha de juicio oral- por el cual citará a declarar en calidad de investigados a Francisco Correa, empresarios e intermediarios, tras el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción a la petición de las acusaciones populares de Izquierda Unida y ADADE (Abogados Demócratas por Europa) basada en las declaraciones de Francisco Correa en el juicio oral del caso Gürtel.

Las acusaciones populares presentaron días después de la declaración de Correa, el 13 de octubre de 2016, la petición al juez De la Mata.

El líder de la trama explicó: “En el 1996 hablo con Luis Bárcenas y me dice: 'Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'. Cuando salía una licitación, [el antiguo dueño de Constructora Hispánica [Alfonso García Pozuelo] me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo…Yo gestionaba, por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios” Correa precisó que se repartió los beneficios –un 2 ó 3% de cada contrato-con el entonces gerente Luis Bárcenas.

Correa también precisó: “Cuando se producía una adjudicación los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a Bárcenas, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2/3% dependiendo del importe".

El fiscal Antonio Romeral, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, envió ayer al juez De la Mata el escrito en el que apoya, por aportar nuevos datos, la declaración de Correa, del empresario Alfonso García de Pozuelo (Constructora Hispánica) y del intermediario Plácido Vázquez, pero se opone a las declaraciones de Bárcenas, Juan Miguel Villar Mir (constructora OHL) y de Rafael Palencia (empresa Degremont), donantes de la caja B del PP.

Bárcenas explicó en el juicio que fue Rajoy quien, por información de un empresario (donante del PP), ordenó terminar la relación con Correa

El fiscal ha tardado tres meses y medio en pronunciarse. Y lo hizo ayer, la semana previa al congreso del Partido Popular, que comienza el viernes 10 de febrero. Fuentes jurídicas señalan que la Fiscalía ha querido hacerlo antes de la semana del congreso. Le ha dejado la faena al juez De la Mata, quien tiene que pronunciarse o bien en la semana del congreso, o en la siguiente.

Fuentes jurídicas señalan que las acusaciones han apreciado otra diligencia importante a solicitar al tribunal de Gürtel: la declaración de Mariano Rajoy en calidad de testigo. El presidente puede declarar por escrito.

La acusación de ADADE fue una de las que solicitó dicha declaración antes de comenzar el juicio. La sección segunda (los mismos magistrados que forman el tribunal) se dividió al respecto. Dos magistrados (José Ricardo de Prada y Julio de Diego) estaban a favor; y uno (el ponente y presidente Ángel Hurtado) en contra. Llegaron a un pacto para no empezar el juicio fracturados. Los magistrados no aceptaron dicha testifical “sin perjuicio de que se pueda acordar de considerarlo necesario según el desarrollo del juicio oral”.

Bárcenas explicó en el juicio que fue Rajoy quien, por información de un empresario (donante del PP), ordenó terminar la relación con Correa, al menos en la sede central de Génova.

Por otra parte, ADADE da importancia a una declaración de Rajoy al periodista Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España el 12 de marzo de 2009 tras estallar el caso Gürtel.

-¿Cónoce usted a Francisco Correa?

-Pues mire… eh… no tengo… eeehh… conocimiento del señor Francisco Correa, es decir, no tengo claro que lo conozca, pero según me dice todo el mundo estaba en todos los actos del partido durante mucho tiempo… Por tanto es probable que me haya encontrado con él en alguna ocasión, pero no he tenido ninguna reunión, ni... ni… tengo sensación de conocerlo, ¿no?... No tengo consciencia de conocerlo lo cual no quiere decir que no lo haya saludado en algún acto como puedes saludar a mucha gente.

-Qué más sabe de Correa?

-Yo lo único que sabía del señor Correa… Cuando más he sabido es ahora ¿no?, que era una persona que llevaba en el partido, era una de las agencias de viajes que contrataba el partido, pero claro esto lo sabes a posteriori… y que hacía escenarios para actos...

-¿Fue usted quien decidió que este caballero saliera de Génova donde parece que tenía montado el chiringuito hasta que..?

-Bueno… Sí, vamos, eso me lo planteó el entonces tesorero del partido que estaba utilizando el nombre del partido para algunos municipios de Madrid, entonces se decidió, se avisó de que ese señor no podía hablar en nombre del partido y se decidió prescindir de sus servicios en Génova….

Rajoy, por tanto, podría aclarar en el juicio los alcances de la decisión de terminar con esos servicios. Según ha quedado también acreditado en el juicio, una empresa de Correa, Orange Market, fue contratada tras abandonar Génova por Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana.