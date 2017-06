Deloitte, ¿contratada por el BCE?

¿Por qué el Banco Popular vale 1 euro? ¿Quién asume la valoración de 1 euro? Fuentes del ministerio de Economía confirman al ARA que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contrató al tándem de asesores Arcano Servicios Financieros y al banco de inversión norteamericano Jefferies para evaluar las ofertas interesadas en la compra del Banco Popular. Un portavoz de Arcano señaló que se limitaron a esta fase de la ejecución de la operación.

Este diario tuvo conocimiento de que el MUR-BCE contó con un informe de la empresa de auditoria Deloitte sobre los activos del Banco Popular. En el ministerio de Economía han asegurado desconocer qué firma asesoró a las autoridades europeas. Un portavoz de Deloitte en España señaló a este diario que no podía aportar información al respecto. Fuentes consultadas en el Banco Santander han señalado que ignoran el nombre del asesor externo de MUR.

En su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el MUR no hace referencia al precio de 1 euro. Señala, en cambio, que "de la valoración realizada por un experto independiente resultan unos valores económicos que en el escenario central son de 2.000 millones de euros negativos y en el más estresado de 8.200 euros negativos".

La transparencia -el nombre del experto independiente- y la situación patrimonial actual del Banco Popular brilla por su ausencia. ¿Se puede expropiar de facto todo el capital a los accionistas, sin indemnización en base a un nuevo test de estrés test, similar al que el Banco Popular superó este año al ser sometido a él por las autoridades europeas? ¿Y qué ocurriría si este ejercicio se le hace ahora a los principales bancos españoles?

La incapacidad del MUR-BCE-FROB para demostrar que el activo del Banco Popular es inferior al pasivo en la actualidad revela un hecho: el banco no está quebrado. Carece, seguramente, del capital necesario. Pero capital, haberlo haylo. El patrimonio neto es de 11.000 millones de euros, cifra que supera holgadamente los 8.000 millones que calcula el Santander para sanear los activos inmobiliarios. Sobrarían, pues, 3.000 millones, a los que cabe añadir 2.000 millones de bonos subordinados que han sido laminados. Hay una trasferencia de riqueza al nuevo accionista, que paga 1 euro, de 5.000 millones. Si nadie asume el diagnóstico del valor de 1 euro, ¿es que simplemente el Banco Santander hizo esta oferta y fue aceptada por las autoridades para "solucionar" el problema?

A todo esto, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, declaró en el Senado el pasado martes 6 -el día que las acciones del Popular cotizaban a 30 céntimos- que no estaba preparado para hablar de este asunto. Linde y su equipo delegaron toda la gestión de la crisis de uno de los grandes bancos medianos españoles en el BCE. ¿Qué exigencia de provisiones hizo la inspección del Banco de España?

La CNMV, por su parte, actuó de espectador y se desentendió de la protección de los inversores. Su vicepresidenta, Ana Martínez Pina, sabía, por pertenecer a la comisión gestora del FROB, lo que se estaba cociendo y mantuvieron la negociación del valor en Bolsa.

Y, last but not least, el auditor PricewaterhouseCoopers, que lleva treinta años emitiendo informes limpios.