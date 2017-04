Fuentes Gago intentó que De Alfonso investigara la cuenta falsa de Trías

El nombre del inspector José Ángel Fuentes Gago se desplaza hacia el centro de la escena de las operaciones encubiertas de la Policía durante el mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Una de estas operaciones trató de implicar al exdirector de la Oficina Antifraude Daniel de Alfonso, al que Fuentes Gago quisó al frente de la investigación sobre la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza.

Fuentes Gago fue jefe de gabinete del director adjunto operativo de la Policía, comisario Eugenio Pino, y hoy disfruta de una “recompensa” como agregado de Interior en la embajada española, en La Haya, Holanda. Su esposa, agente de la Policía Nacional, también está destinada en Holanda.

Y según ha declarado el ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, el pasado miércoles, día 5, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el “uso partidista de la Policía” por parte del Partido Popular, y la Operación Cataluña dentro de dicha utilización, ha sido Fuentes Gago quien le mostró una fotografía –lo llamó “pantallazo”- hecho con teléfono de la falsa cuenta de Xavier Trías en la Union de Banques Suisses.

El diputado socialista Juan Carlos Campo, ex secretario de Estado de Justicia, preguntó ya sobre el final a De Alfonso: "¿Recuerda usted algún detalle con su amigo el señor Fuentes Gago de un hipótetico pantallazo en relación a unas cuentas en el extranjero del señor Trías?" De Alfonso asentía antes de que Campo terminase su pregunta y dijo: "A mi se me enseñan unos pantallazos para que yo tire adelante con ellos, que no me parecía una prueba bastante ni suficiente para abrir un expediente con unas fotografías hechas con un teléfono móvil. Y ya está. Eso es lo que recuerdo".

De Alfonso, pues, confiesa que la Policía y el Ministerio del Interior intentaron que él a través de la Oficina Antifraude abriera un expediente para investigar en Cataluña al entonces alcalde Trías hacia el mes de octubre de 2014, semanas antes del referéndum del 9 de noviembre. Y añade que no lo hizo porque la prueba le parecía endeble.

Precisamente, según confirman fuentes policiales a ARA, la operación de búsqueda de pruebas contra Trías condujo al inspector Fuentes Gago, entonces jefe de gabinete de Pino, a Suiza. Allí fue él quien personalmente contactó con las personas que le vendieron el dossier relacionado con Trías. El inspector tomó con su móvil una fotografía del documento y pagó con fondos reservados a sus proveedores.

Una vez de regreso a Madrid, Fuentes Gago, según ha quedado acreditado en las comparecencias de la comisión, sugirió a De Alfonso que sería interesante que conociera al ministro Fernández Díaz. Y fue él, con el apoyo de su jefe, Eugenio Pino, quienes organizaron los encuentros del 2 y 16 de octubre de 2014 en el despacho del Ministerio del Interior.

La información aportada por De Alfonso amplía la hoja de ruta que siguió la operación contra el entonces alcalde de Barcelona y dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). La primera intención consistió en poner a la Oficina Antifraude como responsable de la “investigación”. Al apreciar las dificultades, la Policía y el Ministerio del Interior decidieron que era necesario crear “alarma social” a través de un bombazo informativo.

Los servicios de Pino estimaron que era mejor hacer la filtración a través de un medio diferente al diario El Mundo, su habitual portavoz de informaciones, para “repartir el juego” incorporando a otros periódicos tradicionales y digitales. Pero no pudo ser. Cuando esos medios pidieron alguna prueba, se les dijo que debían creer a la Policía y que, en todo caso, otros estarían interesados en publicar. La cuenta falsa de Trías se filtró a su medio habitual.

La información relacionada con Fuentes Gago rompe en cierto modo el pacto entre PP y PSOE según el cual no se iba a citar a policías y comisarios para que prestaran declaración en la comisión de investigación. Fuentes socialistas señalan que a la luz de lo que ha empezado a salir, dicho pacto será difícil de mantener. El próximo 18 de abril la comisión se reúne para evaluar la documentación solicitada y seleccionar a los nuevos comparecientes. Y uno de los candidatos, se señala, es el inspector José Ángel Fuentes Gago, quien según el testimonio del inspector Bonifacio Díaz Sevillano en declaración ante el juez José de la Mata, también ha “hecho alguna información sensible sobre Pujol”.