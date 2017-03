Gónzalez Rivas i Encarna Roca, presidente y vicepresidenta del Tribunal Constitucional

El tándem Juan José González Rivas y Encarnación Roca para la presidencia y vicepresidencia del Tribunal Constitucional es una realidad. La votación tendrá lugar mañana. Fuentes solventes aseguran a ARA que al deponer el magistrado conservador del Partido Popular Andrés Ollero su resistencia y apoyar al también conservador González Rivas, la única opción que puede obtener una mayoría para la vicepresidencia es la de Encarnación Roca.

Conclusión: no habrá, como ocurrió en 2013 en el caso de Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa unanimidad de los doce miembros del tribunal. Varios magistrados del sector apoyado por el PSOE votarán en contra de este tándem. Ollero, catedrático con 17 años de militancia y dirigencia en el Partido Popular, ex diputado y ex portavoz en comisiones de Justicia y Educación, fue persuadido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para dejar la presidencia a González Rivas, un magistrado de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

La idea del PP es que Ollero no sería el presidente más adecuado para los tiempos que se aproximan, especialmenteen relación a la evolución política en Cataluña, donde el TC puede volver a jugar un papel protagonista en los próximos meses, tanto si se convoca finalmente el referéndum de independencia como si se precipitan elecciones anticipadas.

Encarnación Roca, catedrática y magistrada del Tribunal Supremo, nacida en Barcelona ascendió al TC en 2012 a propuesta del PSOE, con el visto bueno de Convergencia i Unió. Presenta todas las credenciales para la vicepresidencia (una mujer sustituye a otra mujer en el cargo) y en las condiciones de un nuevo presidente más gris la posición de la vicepresidenta será todavía más relevante.

Los magistrados Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal Ré, que forman parte de la vieja minoría progresista, se han mostrado disconformes con seguir considerando a Roca como miembro de dicho grupo, a raíz de su alejamiento de dicha minoría en su alineamiento con el PP en varias sentencias. En este sector, al que ahora se ha unido los nuevos magistrados María Luis Balaguer y Cándido Conde-Pumpido a propuesta del PSOE, se estima que finalmente el PP se queda con la presidencia y selecciona a la vicepresidenta de su agrado.

Por ello, a diferencia de lo que ocurrió en 2013, cuando se eligió por unanimidad a Pérez de los Cobos (con carné del PP) y a Adela Asúa (propuesta por el PSOE) no habrá unanimidad con el tándem González Rivas-Roca. El PP, con Ollero a la cabeza, se ha opuesto a dar la vicepresidencia a Fernando Valdés Dal Ré.