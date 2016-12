IAG copia a Norwegian y ofrecerá vuelos de largo radio desde El Prat

"No operaremos rutas de largo radio desde El Prat porque no es sostenible para nosotros; para Iberia, el modelo más eficiente es concentrar todos los vuelos de largo radio en el hub [aéreo] de Madrid". Estas eran las palabras del consejero delegado del grupo IAG, Willie Walsh, cuando se le preguntaba hace dos años sobre la posibilidad de operar vuelos intercontinentales desde Barcelona justo cuando Iberia acababa de confirmar que no volvería a operar este tipo de rutas desde El Prat. Ahora, sin embargo, tres meses después de que la escandinava Norwegian Airlines presentara su apuesta para operar rutas de largo radio desde Barcelona, el primer directivo del grupo ha repensado su respuesta. IAG (propietario de Vueling, Iberia y British Airways) anunció ayer que comenzará a operar vuelos intercontinentales de bajo coste desde la capital catalana a partir de junio.

Con esta apuesta, la compañía contraprogramarà algunos de los vuelos que Norwegian anunció el verano pasado desde la capital catalana, como las conexiones directas a la costa oeste de Estados Unidos y a las principales capitales latinoamericanas. Concretamente, IAG está estudiando abrir rutas a Los Angeles y San Francisco en Estados Unidos, Buenos Aires y Santiago de Chile en América del Sur, La Habana en el Caribe y Tokio en Asia. El holding de aerolíneas afirma que quiere aprovechar la red de conexiones europeas de Vueling para alimentar estas rutas y asegura que "hay demanda" para una operación de este volumen. Sin embargo, descarta de forma rotunda que sea Vueling la encargada de operar estos nuevos destinos. Así pues, la aerolínea catalana continuaría enfocada en los vuelos de corto y medio radio europeos.

En esta fase del plan -sin los vuelos anunciados oficialmente- el grupo se plantea dos opciones: crear una nueva marca que funcione como empresa independiente o utilizar los recursos existentes de las compañías de IAG para dar salida a las rutas. "Barcelona se ha convertido en un hub internacional importante", afirmaba la compañía en un comunicado. Aunque el anuncio se ha recibido con sorpresa, fuentes del sector aseguran que este era un paso lógico para el grupo, después de que la apuesta de la aerolínea escandinava amenazase la preponderancia de Vueling en El Prat.

Según adelantó Willie Walsh, en una entrevista en La Vanguardia, toda esta operativa se cubrirá con tan sólo dos aviones A330 e implicará la contratación directa de 250 personas. En comparación, Norwegian operará su base de largo radio en el Prat con un total de nueve naves y una plantilla de 755 trabajadores. Hasta ahora la estrategia del grupo IAG limitaba Barcelona a los vuelos europeos de Vueling y concentraba toda la oferta de rutas intercontinentales en Barajas. El último vuelo de largo radio de IAG desde Barcelona despegó del aeropuerto del Prat rumbo a Sao Paulo en 2012 (pocos meses después de la desaparición de Spanair, con quien competían por esta ruta). Desde entonces, el grupo canceló las dos rutas semanales que operaba con Iberia, que abandonó la capital catalana, con la excepción del puente aéreo.

Según Ricard Font, secretario de Movilidad del Gobierno de la Generalitat, hace seis meses IAG se acercó al Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas que está en Barcelona para comunicarles sus intenciones, y el comité ya se ha reunido con la aerolínea para valorar las posibilidades. Las autoridades catalanas han recibido el plan con optimismo y lo reivindican como una confirmación del potencial del Prat como hub internacional. "Las aerolíneas valoran la competitividad catalana, no sólo por el turismo, también por el empuje de las exportaciones y la clase business", dice Font.

Conexión directa a Tokio

Entre los destinos que promete IAG, hay uno que destaca por encima del resto. El grupo estudia volar a Tokio el próximo verano. Este vuelo no ha existido nunca como conexión directa, sino que se ha alimentado con escalas en otros hubs internacionales. De hecho, hasta hace poco esta ruta hacía 18 años que tampoco existía en Barajas.

El pasado octubre Iberia anunció que volvía a volar desde Madrid a la capital japonesa después de casi dos décadas sin tener este vuelo. No obstante, IAG asegura que no es un problema ofrecer los mismos destinos desde ambas ciudades e insiste en que aprovechará Barcelona sin competir directamente con Madrid, donde quiere continuar creciendo hacia América del Sur.