Ir a un concierto del grupo del Bataclan: el error que delató a uno de los detenidos por yihadismo

Si estás relacionado de alguna manera con los implicados en un atentado yihadista que ha sacudido el corazón de Europa y vas al concierto de un grupo de rock que fue víctima de otro ataque terrorista en otra capital europea, tienes muchos números de ser detectado. Y te investigarán y atarán cabos. Al menos, si están los Mossos trabajando. Esto es lo que le pasó a uno de los miembros del grupo detenido ayer por la policía catalana.

El 10 de septiembre de 2016, este hombre fue a la actuación que los Eagles of Death Metal hicieron en la sala Apolo de Barcelona. Los Mossos estaban haciendo un control rutinario... o no tan rutinario: aquel concierto se consideraba de alto riesgo precisamente porque formaba parte de la gira de regreso épico a los escenarios del grupo que actuaba en la sala Bataclan de París el día que hubo una matanza terrorista en ese local, el 13 de noviembre de 2015.

La policía identificó a varias personas, pero uno de los nombres coincidió después con otros datos que tenían los investigadores del área de información del cuerpo. Este hombre iba con otro joven, que también fue identificado, pero no ha resultado implicado en el caso, al menos de momento.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, lo ha explicado esta mañana en una entrevista que le ha hecho Antoni Bassas en el plató televisivo del ARA y que podrá leer íntegra domingo. El dato había sido avanzado por 'La Vanguardia' y Trapero lo ha confirmado y lo ha desarrollado.

Según el jefe de la policía de la Generalitat, esta identificación de la sala Apolo fue una de las claves para el arranque de la investigación, aunque "no fue la única". "No sé qué fue a hacer al concierto, probablemente a controlar o averiguar qué dispositivo puede haber en un evento de riesgo. No tenemos ningún indicio que nos haga pensar que quería atentar", puntualizó.