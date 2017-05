"Kilian no pretende ni crear escuela ni ser un mito, él es él y basta"

El hito que consiguió Kilian Jornet en la madrugada del lunes no ha pasado desapercibido en el mundo del alpinismo. La mayoría de los que viven este deporte con pasión coinciden en opinar que subir el Everest de un tirón (en 26 horas), sin oxígeno artificial ni cuerdas fijas y llevando encima el mínimo que se necesita está al alcance de muy pocos. "Es una persona excepcionalmente completa", dice Araceli Segarra, que fue la primera mujer del Estado que coronó el Everest, ayer hacía exactamente 21 años, el 23 de mayo de 1996. Ella, que lo conoce, destaca su "honestidad", su "coherencia" y su "espíritu". "Kilian tiene muchas habilidades desconocidas para el público en general", dice Segarra, que lo define como "un deportista adelantado a su época": "Está tirando del carro de la innovación y del cambio. Y esto provoca que los que no han subido a este carro vean lo que hace como algo desmedido". Por tanto, no entienden que lo hace "de manera segura".

El estilo alpino, desde los años 60

El estilo que Jornet ha utilizado para sacar adelante el proyecto Summits of My Life, en el que se enmarcaba el ascenso al Everest, es el estilo ligero o estilo alpino, que está considerado el estilo más puro del alpinismo. Es cuando el alpinista carga todo lo que necesita, sin ayudas externas. "Él lleva todo lo que cree que necesita. ¿Que alguien cree que es poco? Puede ser poco para él, pero Kilian con lo que llevaba tenía suficiente. Él se regula, se valora... lleva muchos años en la montaña", dice Segarra, que pone un ejemplo muy comprensible:" Tú, cuando conduces a 120 km/h, estás cómoda, segura y tranquila. Pero si pusieras a tu tataratatarabuela a tu lado, no entendería nada. Diría que no es seguro. Porque ella te juzgaría desde su punto de vista y sería imposible que te entendiera. Esto ocurre con Kilian. Él va a 120 km/h y nosotros somos la tataratatarabuela".

Segarra explica que ella, en 1992, hizo el Shisha Pangma (8.013 m) en estilo ligero, un estilo que se utiliza desde los años 60. "En 1983 Nil Bohigas y Enric Lucas hicieron el Annapurna en estilo alpino, varios días en una pared inmensa, dos tíos solos, con lo que llevaban y abriendo una vía nueva", recuerda la alpinista, que añade que, recientemente, Jordi Corominas ha hecho el K2 en este estilo. "El estilo ligero tiene pros y contras. ¿Contras? Tienes que estar muy preparado y tienes que llevar una carga a la espalda. ¿Pros? Puedes estar más tiempo en altitud, y esto significa menos riesgos, menos infraestructura y menos gasto", apunta.

Araceli Segarra tiene ganas de ver a Jornet para felicitarlo por lo que ha hecho. "El día que lo vea le diré: «¿Qué? ¿Qué se ve desde arriba? ¡Ah, nada, que era de noche!»", dice, bromeando. Y es que el de la Cerdanya alcanzó la cumbre en medianoche y lo único que vio, como él explicó, fueron "las luces de los frontales de la vertiente norte y del sur de expediciones que comenzaban el ascenso".

"No pretende ni crear escuela ni ser un mito, él es él y basta", concluye Araceli Segarra, que dice que Jornet es "una de las pocas personas que se han enfrentado actualmente a cimas de 8.000 metros con coherencia y honestidad".