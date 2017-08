Lesmes veta al juez Abascal entre los aspirantes a reforzar la instruccion de Lezo y Púnica

Una terna ¿no está formada por tres? Eso dice el diccionario ("conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que haya de desempeñar un cargo o empleo"). Pero el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha logrado que solo dos candidatos, un par, formen la terna. En efecto, la Comisión Permanente del CGPJ, siete miembros, que preside Lesmes, celebra este jueves 17 su habitual reunión del.mes de agosto.

Entre los asuntos en agenda: nombrar en comisión de servicios al nuevo juez de apoyo del juez Manuel García-Castellón, el instructor de casos de corrupción del Partido Popular como la Operación Púnica (trama del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados) o la Lezo (trama del ex presidente Ignacio González) en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que abandonó el juez Eloy Velasco al ascender a la Sala de Apelaciones. La sala de Gobierno de la Audiencia Nacional estudió en la última semana de julio pasado una terna de candidatos seleccionados entre los doce magistrados y cuatro jueces que han aspirado a dicha plaza. Esa terna, propuesta por la magistrada ponente, la presidenta de la Sala de lo Penal estaba formada por los candidatos

Miguel Ángel Torres, titular del juzgado penal 3 de Granada y célebre instructor de los casos Ballena Blanca y Malaya en Marbella; Diego de Egea, titular del juzgado de instrucció de Madrid; y Alejandro Abascal, que ya fuera juez de apoyo de Eloy Velasco entre julio y diciembre de 2016. De los tres aspirantes, el único que conoce directamente los asuntos del juzgado número 6, uno de los requisitos apuntados en la ponencia de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, es Abascal. Sin embargo, la mayoría de la sala, en acuerdo del 27 de julio, ha votado por incluir en la "terna" a dos de los propuestos: Torres y De Egea y se pronunciaron contra la inclusión de Abascal. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y la ponente Espejel votaron a favor de completar la terna con la propuesta de Abascal.

Fuentes judiciales y jurídicas han informado al ARA que la larga mano de Carlos Lesmes consiguió el apoyo de cuatro de sus ex colegas de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, presentes en la Sala de Gobierno, y sobre esa base, con un quinto voto, consiguieron desensillar a Abascal. Lo llamativo: aun en el caso de que Abascal fuese parte de la terna será la Comisión Permanente del CGPJ que Lesmes controla la que va a decidir. Pero el presidente quiere empezar el debate este jueves sin Abascal en la lista. Algunos vocales de la Permanente, empero, aseguran que votarán por Abascal a pesar del veto de Lesmes para evitar que éste se salga con la suya o al menos cambie de posición por más difícil que parezca.

Abascal era letrado del CGPJ al llegar Lesmes a la presidencia y presentó su renuncia pese al intento del nuevo presidente de evitar su huída. Lesmes ve a Abascal como una persona próxima a quienes considera enemigos suyos en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en particular el magistrado y ex vocal del CGPJ Manuel Almenar, quien ha mantenido una excelente relación con Margarita Robles, ex magistrada y actual portavoz parlamentaria del PSOE. Estas intrigas conducirán a que hoy, si una mayoría no lo impide, el CGPJ nombre a un juez de apoyo que pese a su importante experiencia y antecedentes carece, sin embargo, de conocimiento sobre las investigaciones, habida cuenta de que el juez titular, Manuel Garcia-Castellón acaba de aterrizar en el juzgado a mediados de julio. García-Castellón había solicitado, precisamente, que Abascal fuera su juez de apoyo.