Mas se abre (desde Madrid) a incluir una tercera vía pactada entre todos los partidos españoles al referéndum

Artur Mas ha cambiado este miércoles el ring del Ateneo de Madrid con el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo -con manifestación ultra y gritos de "traidor" incluidos- por un desayuno tranquilo en un hotel del barrio acomodado de Chamberí, al lado de la sede del PP, en la calle Génova. Los contricantes eran, de lejos, más elegantes en las formas. El debate lo organizaba la revista de moda y tendencias 'Vanity Fair', pero en ningún caso Mas ha salido del marco estrictamente político del proceso. El desayuno ha girado alrededor de la resaca del cara a cara con Margallo. El expresidente de la Generalitat ha dado por muerto el diálogo con el gobierno de Mariano Rajoy y ha reclamado un pacto de estado entre todos los partidos españoles para concretar una tercera vía que se incluya en la pregunta del referéndum.

La experencia del Estatuto lleva a Mas a no "fiarse" en ningún caso de un pacto con el gobierno español que después otros partidos pueden "cortocircuitar". "Nuestro ánimo es que si hay un pacto no sea con el gobierno español sino con el Estado", señaló el expresidente, precisando que "no necesariamente se tiene que pactar con el jefe de estado", es decir, el rey. Este pacto, para Mas, debería concretarse con una segunda opción en el referéndum. El líder del PDECat ha hecho un llamamiento a los partidos españoles a "concretar" un "proyecto alternativo" al independentismo para Cataluña. "Se habla mucho de terceras vías pero nadie concreta nada", lamentó, proponiendo "votar una opción alternativa al lado de la independentista" porque así "serían dos preguntas en positivo" en el referéndum: Sí / Sí, a su juicio.

En su discurso en Madrid, Mas intenta detenerse más a explicar las posibles vías de entendimiento que a hablar del referéndum unilateral. Lo hizo en la conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid ya hace unas semanas, cuando puso por primera vez sobre la mesa la opción de incluir una segunda pregunta en el referéndum. En la conversación con Margallo precisó que "el referéndum puede ser una solución", evitando decir que "debe ser" la solución. Este miércoles ha dado un paso más allá y ha instado a los partidos españoles a presentar un proyecto intermedio entre el 'statu quo' y el independentismo para incluirlo en el referéndum.

Ahora bien, también ha dejado claro que no confía en ninguna propuesta nueva, ni del PP ni del PSOE. Recordó que Pedro Sánchez era el único que se abría a algún reconocimiento y que su propio partido "se lo cargó". "¿Qué ha cambiado entre el PP de ahora y el del recurso del Estatuto?", Preguntó a continuación de forma retórica. "Los partidos españoles no han cambiado pero sí la sociedad catalana", ha concluido.

Críticas a la CUP

Sobre la exigencia de la CUP de que el Gobierno ya fije la fecha y pregunta del referéndum a cambio de haber avalado los presupuestos, Mas ha considerado que es una "condición que le sobra" porque "ya hay un compromiso firme del Gobierno para convocar el referéndum a más tardar en septiembre". "No hacen más que recordar una realidad que ya existe", añadió.

En defensa de CDC

Preguntado por los presuntos casos de financiación ilegal en CDC, Mas ha vuelto a defender a su partido. "Hay que ir adjudicación por adjudicación y demostrar que ha habido vinculación", dijo sobre las últimas acusaciones en el marco del juicio por los hechos del Palau de la Música.