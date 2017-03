Más del 75% de los catalanes participarían en un referéndum unilateral, según el CEO

La mayoría de los catalanes son partidarios de la convocatoria de un referéndum de independencia. Es una cuestión que se constata encuesta tras encuesta y que este jueves ha vuelto a hacer evidente el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO). El 73,3% de los encuestados están a favor del referéndum, la mayoría, incluso si no es acordado con el Estado (50,3%). Un 23,3% sólo estarían a favor si hubiera pacto con el gobierno español, y el 22,7% rechazan el referéndum de autodeterminación en todos los casos.

La principal novedad de la encuesta es, sin embargo, el nivel de participación que podría registrar un referéndum unilateral. A pesar de que la mitad de la población no sea partidaria, más del 75% de los encuestados están dispuestos a ir a votar. De estos, el 43,3% ya han decidido que van a votar a favor del 'sí' en caso de referéndum unilateral. Una cifra sensiblemente superior a la de los que ya tienen decidido el 'no', que representan el 22,2% de las opciones. Además, el 6,2% votaría en blanco, el 1,7% lo haría nulo y el 4,7% dice que votaría pero aún no ha decidido por qué opción. En total, un 78,1% de los encuestados afirman que participarían en la consulta.

Que digan que participarían no significa que efectivamente participaran en la votación llegado el momento. El director del CEO, Jordi Argelaguet ha subrayado en la rueda de prensa de este jueves que la participación, especialmente de las personas que no son partidarias de la independencia, dependerá de las garantías que se den por parte de la Generalitat.

La infrarrepresentación del 'no' está provocada por la negativa de una parte de la población a participar en el referéndum si no hay acuerdo con el Estado: un 20,7% tienen previsto abstenerse y no ir a votar en caso de que finalmente el Gobierno ponga las urnas en septiembre. "Uno de los problemas que tiene el campo del 'no' es que tiene la disyuntiva de movilizarse o no, porque si lo hace estaría legitimando la opción del referéndum", ha señalado Argelaguet.

Un 48,5% en contra de la independencia

La pregunta sobre el referéndum no es habitual en los estudios del CEO, pero sí lo es el posicionamiento de los encuestados sobre la independencia. Y en este caso el 'no' consolida su ventaja. Un 48,5% de los catalanes no son partidarios de la independencia, 2 puntos más que en el mes de diciembre y, en cambio, los del 'sí' se mantienen estables en torno al 44%, precisamente un porcentaje similar al que dice que votarían a favor de la independencia en un referéndum.

Si hay más personas en contra que a favor de la independencia, ¿por qué el resultado del referéndum podría beneficiar a los partidarios del 'sí'? Según Argelaguet, la división del 'no', entre los que irían a votar para rechazar la independencia y los que preferirían quedarse en casa explicaría este fenómeno. De hecho, el 'no' está partido por la mitad entre los que quieren ir a votar y los que lo rechazan. "Si la gente percibe que el Gobierno puede convocar, organizar y aplicar los resultados de un referéndum, se movilizará la gente que no quiere la independencia", ha destacado Argelaguet, que ha añadido que "los partidarios del 'sí' ya están movilizados".

Los votantes unionistas participarían en el referéndum unilateral

Entre los votantes de los partidos unionistas, la mayoría son partidarios de participar en una votación, a pesar de que no quieran que el Gobierno la convoque. Un 51% de los votantes de Ciutadans irían a votar a un referéndum unilateral para elegir la papeleta del 'no', un porcentaje superior al 41%, que dicen que optarían por abstenerse. En el caso del PP es aún más evidente: el 61% votarían 'no' y el 30% se quedarían en casa. En cuanto al PSC, el 41% irían a votar para optar por el 'no' y el 34% no participarían en la votación.

Argelaguet reiteró que la participación de los ciudadanos que rechazan la independencia dependerá de la credibilidad del Gobierno a la hora de hacer efectivos los resultados de la consulta. En la situación actual, sin embargo, la mitad del unionismo ya prefiere votar 'no' antes que abstenerse, lo que favorece una amplia victoria del 'sí'. Si el 20% de los unionistas no participan, el sí podría trepar al 58%, con un nivel de participación que superaría el 70%. Por su parte, descontando los abstencionistas y los que no saben o no contestan, el 'no' llegaría al 30%. El resto sería voto blanco o voto nulo.

Los comunes, divididos

Si en JxSí y la CUP el apoyo a la independencia supera el 90%, para los votantes de los comunes la opción principal no está clara. Un 34% optarían por votar a favor de la independencia en un referéndum unilateral y el 28% preferirían votar 'no'. El boicot a un referéndum no pactado no llega al 20%, en el caso de los votantes de Cataluña Sí que es Pot (18%). En todo caso, como ocurre con los votantes de todos los partidos, también los de los comunes son claramente partidarios de participar en un referéndum unilateral.