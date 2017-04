'Nesting': la moda de quedarse en casa los días de fiesta

Es posible que con la llegada del buen tiempo y los días más largos se vaya hablando menos, pero el hecho es que durante las últimas semanas ha hervido por las redes una palabra que nos ha dejado algo desconcertados. Se trata del término inglés nesting, que proviene de nest, es decir, nido. El concepto es sencillo: quedarse en casa y no salir en todo el fin de semana con el objetivo de disfrutar de los pequeños placeres, desde el goce de estar con uno mismo hasta practicar hobbies como la pastelería, la jardinería o la lectura. Los expertos que promueven la palabra nesting aseguran que practicarlo ayuda a rebajar la ansiedad, disminuir el estrés, descansar mejor o disfrutar del famoso me time inglés: el tiempo para uno mismo, lejos de las exigencias de la sociedad.

Pero, ¿quiénes son estos especialistas que promueven el nesting? No es muy complicado indagar un poco y descubrir que detrás de esta supuesta nueva tendencia se esconde la consultoría WGSN, que lleva las cuentas de varias empresas de muebles y decoración. Y es así como descubrimos que no sirve de nada practicar el nesting si no colgamos una foto en las redes con su correspondiente hashtag. Y si puede ser con muebles y decoración de diseño, mucho mejor.

Excusa para redecorar la casa

Para hacer una buena práctica de este concepto, que tradicionalmente siempre hemos conocido como pasarse el día en casa haciendo el vago, hay que redecorar la casa para que se convierta en un lugar cálido y agradable para estar. Ya no sirve leer un libro mientras saboreas un buen café, porque no estarás haciendo nesting hasta que no lo subas a la red.

Numerosos blogs y cuentas de Instagram o Pinterest relacionados con el ámbito de la decoración y el hogar no han tardado en sumarse a esta euforia. Algunos ejemplos son las webs Apartment Therapy, Gardenista o la firma canadiense Stay at Home Club, que tiene como eslogan "Mi casa es mi mundo". Además, la misma consultora WGSN ha ido insistiendo con otros conceptos como housewarming (calentarse en casa) o el grounded living (estar conectado al suelo), que no han hecho sino promover que embellezcamos nuestros nidos para poder practicar el nesting en condiciones.

Pero vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Es bueno pasarse el fin de semana o las vacaciones literalmente encerrado en casa? "Ningún extremo es bueno", remarca Victoria Fernández-Puig, doctora en psicología en la URL y miembro del grupo de investigación Comsal (comunicación y salud), que junto con Núria Farriols ha investigado sobre el descanso y el mindfulness. "Por un lado, la excesiva proyección hacia fuera, la hiperactividad continua y el FOMO ( fear of missing out), la fobia a perderse algún encuentro social, no es saludable. Del mismo modo, quedarte todo el fin de semana en casa con tus cosas y no querer saber nada de los demás, tampoco", comenta.

Para la psicóloga, el fin de semana es el único momento que tenemos libre para hacernos cargo de nuestra salud y nuestro bienestar, en contraposición al ritmo frenético diario que vivimos entre semana. Por lo tanto, durante los días de fiesta tenemos que hacer una regeneración interna que sólo se puede hacer bien si tenemos en cuenta tres puntos importantes: por un lado, poder disponer de un espacio que nos proporcione paz y calma. El nesting bien entendido podría entrar en esta categoría. Por otra parte, también es muy importante el movimiento y la actividad física para mantener el cuerpo tonificado y saludable. Y, finalmente, también es clave cultivar las relaciones sociales. "Las situaciones de distensión también son una manera de cuidar de nuestra salud", asegura Fernández-Puig.

Proceso de regeneración

Para la psicóloga, también es muy importante la forma en que estamos en casa a la hora de regenerarnos. "No vale apalancarse en el sofá a mirar una serie -puntualiza-. Debemos dedicar un rato a estar realmente en contacto con nosotros mismos, a descubrir cómo nos sentimos y hacer cuidado personal". Prácticas como la relajación, la meditación o los estiramientos serían idóneas para hacer este proceso de regeneración. Otro consejo de la profesional es dedicar un tiempo a disfrutar de las sensaciones más buenas y satisfactorias que te ha aportado la semana, en vez de pensar en las que vas a la semana siguiente. "El cerebro lo vuelve a recrear todo y se engrandece, lo que permite un buen proceso de regeneración", aconseja Fernández-Puig.

Finalmente, la psicóloga cree que tener la casa cálida y acogedora es importante para sentirse a gusto. "Pero si eso significa que tienes que comprar muebles caros y de diseño que no puede pagar, sólo generará más estrés y frustración", concluye. Y si en casa no estás a gusto, siempre puedes optar por ir a un parque o a algún rincón natural que te proporcione paz, que es más económico.

'Cocooning', el origen de todo

Creemos que el concepto nesting es nuevo, pero en realidad durante los años ochenta la empresa cazadora de tendencias Faith Popcorn, fundadora de la marca Brain Reserve, ya puso de moda el llamado cocooning. Su definición entonces era "convertir tu hogar en un nido seguro cuando el exterior es aterrador". Un concepto que tenía un cierto sentido en el contexto de la Guerra Fría. Pero la cuestión es que este concepto se ha ido repitiendo a lo largo de los años con diferentes nombres, como el nesting, y diversas situaciones, como la burbuja inmobiliaria o las crisis económicas. Y, quién sabe, quizá también han ayudado las cada vez más numerosas suscripciones a plataformas digitales como Netflix o HBO.