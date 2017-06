No es la ideología

La salida de Germà Gordó del PDECat abre una crisis seria que definirá si el centro liberal catalán tiene capacidad de poner cimientos sólidos para su reconstrucción o queda atrapado por su pasado. Gordó ha decidido salir del nuevo partido y del grupo parlamentario de JxSí pero quedarse en la reserva dentro del grupo mixto, conservando el escaño de diputado. La decisión es un desafío a los nuevos líderes del partido, pero también a Artur Mas. Y no es por una cuestión de perfil ideológico.

La secretaria general del PDECat, Marta Pascal, dejó claro el viernes, cuando Gordó supo que está siendo investigado por el caso 3%, que el momento político le exigía dar un paso al lado. No lo ha hecho. La voz de Pascal contrasta con un silencio ensordecedor de Artur Mas. El ex presidente había puesto "la mano en el fuego" por quien fue el gerente de CDC en el periodo 2004-2011 y posteriormente lo nombró secretario del Gobierno y consejero de Justicia. También fue con Gordó que se rompió el criterio de elegir entre el cargo de diputado o consejero, y fue Gordó quien llegó en tiempo de descuento a las listas de JxSí. Gordó aparece también en las conversaciones entre el ex ministro del Interior y el ex director de la Oficina Antifraude, que lo consideraban un interlocutor privilegiado. Sus magníficas conexiones judiciales y eclesiásticas le han permitido moverse con comodidad entre las más altas autoridades del Estado. Gordó recibió el encargo de poner orden en las finanzas de CDC de la era post-Pujol. Su capacidad de persuasión ha sido mítica dentro y fuera de Convergencia.