Su profesor de boxeo lo violó cuando tenía seis años. Se refugió en las drogas y el alcohol e intentó suicidarse cinco veces. Lo explica en el libro Instrumental. Hoy es un concertista de éxito y la Fundación Vicki Bernadet lo acaba de galardonar con el Premio Fada a la Cultura.

Insistes que no se trata de abuso infantil sino de violación.

Tenemos que elegir las palabras con mucho cuidado cuando hablamos de algunos temas. Y ser honestos y afrontar que es más fácil oir que han abusado de un niño que no que la han violado. Y debemos usar las palabras que mejor resumen lo que ha pasado.

Aunque es difícil hablar.

Es tabú todavía. No queremos admitir lo que somos capaces de hacer a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y ahora estamos empezando a afrontarlo por todos los casos históricos de abusos que han empezado a salir. Aunque me es difícil hablar. Hay cientos de excusas para no hacerlo, como sentirse avergonzado o expuesto... Y mi esperanza es que si las personas que lo hemos sufrido hablamos, otros también lo harán.

¿Es incómodo de escuchar?

Por supuesto que lo es, y lo entiendo, pero no es razón para no hablar.

¿Cuando se está preparado para hablar? Lo digo porque en España prescriben los delitos de abuso sexual.

Algunos niños pueden hablar cuando son niños y otros necesitan 15 años para hablar. Es una catástrofe que aquí prescriban los delitos de abuso sexual. Es demencial esperar que un niño de 12 años sea capaz de hablar de cosas así. Hay que cambiar la ley para que, incluso si lo denuncian trece años después, las víctimas tengan justicia y protección legal.

Las denuncias por abusos sexuales se han disparado un 40%.

Han aumentado porque se habla más, pero cuando se recibe una denuncia la policía debe actuar con propiedad, las víctimas deben tener apoyo y se deben tomar medidas efectivas, y eso no siempre sucede.

El abusador es generalmente alguien del círculo más próximo.

El abusador tiene mucho poder y te hace mantener el secreto. Crea un vínculo con eso. Y cada día que pasa y no lo cuentas te conviertes en más cómplice, y ningún niño debería sentir que es socio de un delito así. Esto hace que sea más difícil explicarlo. La vergüenza que siente la víctima es lo más duro. Y no se va por mucho que hables, en cierto modo siempre está. Es similar al síndrome de estrés postraumático.

¿Cómo podemos ayudar a las víctimas?

Escuchándolas, creyendo lo que cuentan y cambiando las leyes para que no prescriban estos delitos. Y haciendo pedagogía entre los profesores para que sean capaces de detectar las señales y con organizaciones como Vicki Bernadet. Hemos olvidado escuchar y eso es lo más importante. Los niños a menudo no encuentran las palabras y tenemos que aprender a escuchar de diferentes maneras. Debemos observar su comportamiento porque a menudo hay una relación entre algunos comportamientos y el abuso. Y les debemos creer a menos que haya evidencias firmes de que no es cierto, pero hasta entonces se debe investigar siempre.

En tu caso, la música te salvó.

Sí, tenía 7 años cuando escuché Bach por primera vez en un cassete y eso lo cambió todo. No lo olvidaré nunca. Hay un antes y un después. Supe que quería ser pianista. La música nos salva a todos, es universal. No creo que ahora estuviera aquí si no hubiera sido por la música. La música es una escapatoria y una prueba de que hay cosas buenas en la vida. Borra la necesidad de expresarse con palabras. A veces las palabras no son suficientes, especialmente con los niños que a menudo no tienen bastante y necesitan expresarse a través del arte, la música o el ejercicio.