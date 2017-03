Ollero cede ante González Rivas pero el PP quiere a Roca en la vicepresidencia del TC

La presidenta en funciones del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, resolvió la mañana del jueves aplazar el pleno convocado para ayer viernes en el que debía someterse a votación la elección de presidente y vicepresidente de la institución. Lo hizo después de escuchar a algunos magistrados que habían tomado posesión el martes 14 solicitar unos días para adentrarse en los asuntos del tribunal. El pleno ha sido convocado para el miércoles próximo día 22 de marzo.

Roca estaba decidida a cumplir una tradición según la cual dicha votación se celebra inmediatamente después de la salida de su presidente. Y varios miembros estaban, como ella, también por acometer la elección este viernes. Entonces, ¿qué ha pasado?

El aplazamiento da tiempo a que al menos tres de los nuevos magistrados puedan sopesar la correlación de fuerzas y pronunciarse. María Luis Balaguer y Cándido Conde-Pumpido han sido elegidos a propuesta del PSOE, y Alfredo Montoya, del PP. El cuarto, Ricardo Enríquez, reelegido a iniciativa del PP, conoce la situación.

Y esa correlación indica, según fuentes solventes consultadas por ARA, que la batalla por la presidencia está zanjada.

Tanto el presidente como el vicepresidente serán, como resulta habitual, magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato. Es decir: saldrán entre los elegidos en 2012. Ellos son: Andrés Ollero, Encarnación Roca, Fernando Valdés Dal Ré y Juan José González Rivas.

Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, diputado del PP en el Congreso durante 17 años, estaba dispuesto a plantar batalla para hacerse con la presidencia, pero ha cedido su aspiración a favor del candidato que apoya en las actuales circunstancias el PP: Juan José González Rivas, magistrado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido el artífice de la reflexión de Ollero tras un encontronazo entre ambos que ha generado tensión dentro del TC en coincidencia con el nombramiento de los nuevos magistrados. Ollero, pues, ya no es un obstáculo para la presidencia de González Rivas.

El gobierno, a través de la vicepresidente, ha optado por un hombre más gris que Ollero, porque estima que el perfil político militante y dirigente del ex diputado es una carta que juega en contra de la personalidad que se necesita durante los años que vienen. Una valoración que tiene en cuenta especialmente la situación de Cataluña y la idea de no echar más leña al fuego.

Zanjado el tema de la presidencia queda el de la vicepresidencia, que tradicionalmente es ocupada por un representante de la minoría del tribunal, en este caso los magistrados elegidos a propuesta del PSOE.

Y he aquí que al ceder en sus aspiraciones, Ollero propone que esa minoría acepte en la vicepresidencia a una magistrada originalmente nombrada a propuesta del PSOE, Encarnación Roca, por reunir las condiciones para este momento. Una mujer sustituiría a otra mujer, Adela Asúa. Es magistrada del Supremo y catedrática. Y last but not least, es catalana.

Pero dos miembros de la minoría- José Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal Ré- consideran a Roca alejada de su grupo al que pertenecía al ser elegida a propuesta del PSOE. Y uno de los dos, Valdés Dal Ré, se postula para ser vicepresidente.

En el fondo, unos y otros estiman que con González Rivas el magistrado o magistrada que ocupe la vicepresidencia va a jugar un papel muy relevante. La idea de que sea Valdés Dal Ré concita el rechazo acérrimo de Ollero, que refleja en este punto la orientación del PP.

Soraya Saénz de Santamaría viene a decir: si el PP renuncia a un presidente puro, por así decir, como es el caso de Ollero, ¿por qué el PSOE no puede ceder y aceptar a Encarnación Roca que fue elegida en su día a propuesta suya?

El ingreso en el grupo de la minoría de Balaguer y Conde-Pumpido, supone ver hasta qué punto están dispuestos a sumarse contra Encarnación Roca y apoyar a Valdés, algo que se va a perfilar de aquí al miércoles 22.

En 2013, Francisco Pérez de los Cobos, con carné del PP, y Adela Asúa, fueron elegidos por unanimidad. El miércoles 22 esa unanimidad amenaza con no repetirse.